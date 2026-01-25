Lo peor de la ola de calor en Buenos Aires todavía no pasó:

Calor extremo; ola de calor. Foto: NA (Martín Zabala)

La última semana en la Ciudad de Buenos Aires y sus alrededores tuvo a las altas temperaturas como protagonistas. Como si fuera poco, el pronóstico señala que los días siguientes seguirán en la misma sintonía, con una poderosa ola de calor que alcanzará los 36° de máxima.

Cuál será el día más caluroso de la semana, según el SMN

Según lo informado por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) en su última actualización, se espera que permanezca la ola de calor sobre el AMBA. Esto se sentirá con mayor fuerza durante el lunes 26 de enero, con una temperatura que preocupa.

Calor extremo; ola de calor. Foto: NA (Daniel Vides)

En detalle, el SMN indicó que el día más intenso de la semana en cuanto a temperaturas extremas será el lunes 26, con una máxima que tocará los 36°, aunque se estima que la sensación térmica puede estar aún más cerca de los 40°.

Lo llamativo es que el cielo tendrá una importante nubosidad, ya que estará mayormente nublado casi toda la jornada. Con respecto a la mínima, también será la más alta de la semana: tocará los 26° durante la mañana.

El día más caluroso de la semana será el lunes 26 de enero. Foto: SMN

Sigue la ola de calor: el clima de la semana en Buenos Aires

El lunes será el día más caluroso, con una mínima de 26 grados y una máxima que trepará hasta los 36. El cielo se mantendrá con sol y algunas nubes, lo que reforzará la sensación térmica elevada.

El martes llegarán algunos chaparrones en las primeras horas del día, con mínima de 24 y máxima de 34 grados, consolidando varios días consecutivos de calor intenso.

A partir del miércoles, si bien las marcas bajan levemente, el alivio todavía no llegará. Se espera una mínima de 24 y una máxima de 31 grados, con cielo mayormente nublado.

El clima extendido y la ola de calor en Buenos Aires. Foto: SMN

El jueves repetirá condiciones similares, con mínima de 23, máxima de 32 y nubosidad persistente, manteniendo un ambiente caluroso y húmedo que seguirá incomodando en la ciudad.

La semana terminará con un viernes que no tendrá grandes cambios: temperatura de entre 23° y 31°, con cielo parcialmente nublado.

Recomendaciones del SMN ante una ola de calor

Las recomendaciones para este tipo de eventos son indicadas por el Ministerio de Salud.

Aumentar el consumo de agua sin esperar a tener sed para mantener una hidratación adecuada.

No exponerse al sol en exceso, ni en horas centrales del día (entre las 10 y las 16 horas).

Prestar atención a los bebés, niños y niñas y a las personas mayores.

Evitar las bebidas con cafeína, con alcohol o muy azucaradas.

Evitar comidas muy abundantes.

Ingerir verduras y frutas.

Reducir la actividad física.

Usar ropa ligera, holgada y de colores claros; sombrero, anteojos oscuros.

Permanecer en espacios ventilados o acondicionados.

Recordar que no existe un tratamiento farmacológico contra el golpe de calor y sólo los métodos clásicos, citados arriba, pueden prevenirlo y contrarrestarlo.

Calor en Buenos Aires. Foto: NA

Qué es un evento de temperaturas extremas

Un evento de temperaturas extremas es un período en el que se espera que se registren valores de temperatura máxima y mínima que pueden poner en peligro la salud de las personas. Luego de realizar una serie de estudios interdisciplinarios en Argentina, se encontró que había ciertos valores umbrales de temperaturas a partir de los cuales aumentaba la morbilidad y la mortalidad de las personas.