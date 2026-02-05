Ejercicios para prevenir dolores de espalda. Foto: Escuela Europea de Deporte.

Casi todas las personas experimentan dolor lumbar, también conocido como lumbalgia, en algún momento de su vida. Si bien puede aparecer a cualquier edad, incluso en niños y adolescentes, la mayor cantidad de casos se registra entre los 50 y 55 años, y afecta con mayor frecuencia a las mujeres que a los hombres, según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Existen diversas estrategias para aliviar los síntomas y prevenir la lumbalgia, y la OMS destaca en primer lugar la importancia de la actividad física. En ese sentido, contar con una rutina de fuerza sencilla y adaptable puede marcar una diferencia significativa en la calidad de vida, independientemente de la edad.

Ejercicios básicos, correctamente adaptados, contribuyen a mejorar el bienestar general y a mantener la motivación, incluso en personas que presentan molestias físicas o limitaciones previas. Para sostener la práctica de actividad física en el tiempo, resulta fundamental elegir movimientos acordes a cada etapa y condición, lo que permite construir hábitos más duraderos y una vida activa a largo plazo.

Cómo tener una espalda saludable y reducir molestias lumbares

“La zona lumbar es el soporte principal del cuerpo. Mantenerla fuerte y flexible ayuda a prevenir lesiones y a mejorar la calidad de vida”, explica el Dr. Diego Contreras Salazar, cirujano de columna, a través de su cuenta de Instagram (@columna.temuco).

Ejercicios lumbares para una columna saludable. Video Instagram @columna.temuco

Entre los ejercicios específicos para cuidar la espalda baja, se destacan el puente de glúteos y la plancha. Además, el especialista aclara que es fundamental realizarlos con una técnica correcta y sin dolor. En caso de que aparezcan molestias persistentes, recomienda consultar con un profesional de la salud.

Rutina completa para prevenir el dolor de espalda

A los dos movimientos mencionados anteriormente se suman cuatro más, conformando un circuito de seis ejercicios clásicos, funcionales y altamente efectivos para fortalecer la zona lumbar y el core.

El primero es el puente de glúteos, con tres series de 12 repeticiones. Este ejercicio fortalece los glúteos y la zona lumbar. Se realiza acostado boca arriba, con las rodillas flexionadas y los pies apoyados en el suelo, elevando la cadera mientras se contraen los glúteos. Estudios recientes destacan su eficacia para estabilizar la región lumbopélvica.

Puente de glúteo, hacer 3 series de 12 repeticiones. Foto: Freepik.

La rutina continúa con plancha, en cuatro series de entre 20 y 30 segundos. Es ideal para fortalecer el core y los músculos estabilizadores del tronco. El cuerpo debe mantenerse alineado, apoyando ambos antebrazos y pies.

Plancha, hacer 4 series de 30''. Foto: Freepik.

Le sigue el bird dog, con tres series de 10 repeticiones por lado. Desde la posición de cuadrupedia, se extiende un brazo y la pierna contraria, favoreciendo la coordinación y la estabilidad del core. Investigaciones lo señalan como uno de los ejercicios más seguros y eficaces para prevenir y tratar el dolor lumbar.

Bird dog, hacer 3 series de 10 repeticiones en total. Foto: Escuela Europea de Deporte.

Luego se incorpora la extensión de cadera, en tres series de 12 repeticiones, que refuerza los extensores lumbares. Se realiza boca abajo, elevando brazos y piernas de forma controlada, manteniendo el cuello en posición neutra.

Extensión de cadera, hacer 3 series de 12 repeticiones. Foto: Musculación Total.

La sentadilla goblet se ejecuta con una mancuerna o kettlebell ligera, en tres series de 10 repeticiones. Trabaja piernas, glúteos y zona media, manteniendo el peso cerca del pecho, la espalda recta y los talones apoyados en el suelo. Es una variante recomendada por su seguridad y buen control postural.

Sentadilla con peso, hacer 3 series de 10 repeticiones. Foto: Freepik.

Por último, el peso muerto, también en tres series de 10 repeticiones, pone el foco en la cadena posterior. Se realiza llevando las caderas hacia atrás mientras las pesas descienden a lo largo de las piernas, siempre con la columna alineada. Este ejercicio se asocia a mejoras en la fuerza de glúteos, isquiotibiales y zona lumbar.

Peso muerto, hacer 3 series de 10 repeticiones. Foto: Freepik.

Recomendaciones clave antes de empezar

Los especialistas aconsejan calentar bien, evitar cargas elevadas cuando hay molestias lumbares y trabajar con recorridos de movimiento controlados. La progresión debe ser gradual y solo avanzar si la zona responde bien.

Ajustar la intensidad al nivel individual es fundamental: se puede comenzar con menos repeticiones e ir aumentando a medida que mejora la fuerza y la estabilidad.