Pareja demandó a una clínica de fertilidad por implantar un embrión equivocado. Foto: Facebook/Tiff Score

Una pareja estadounidense de raza blanca demandó a una clínica de fertilización asistida en Florida luego de que a la mujer le implantaran por error un embrión que no era de ellos. La situación quedó en evidencia tras el parto, cuando advirtieron que la bebé es de raza negra.

La demanda fue presentada contra la empresa IVF Life Inc. y el médico Milton McNichol, del Centro de Fertilidad de Orlando. En el escrito judicial, la pareja denuncia una “confusión” durante el procedimiento y solicita que la clínica haga pruebas genéticas a otros pacientes para asegurarse de que sus embriones no hayan sido implantados en personas equivocadas.

Si bien en los documentos oficiales la pareja aparece identificada como Jane Doe y John Doe —nombres ficticios utilizados en Estados Unidos para proteger la identidad—, el diario Orlando Sentinel informó que se trata de Steven Mills y Tiffany Score.

Según la demanda, ambos padres son caucásicos, pero la bebé presenta rasgos físicos que indican que no comparte esa ascendencia racial, lo que refuerza la sospecha de un error en la implantación del embrión.

En un comunicado enviado a medios locales, la pareja aseguró que desea quedarse con la niña, pero afirmó tener una “obligación moral” de encontrar a sus padres biológicos para que puedan decidir si quieren criarla.

De acuerdo con la ley del estado de Florida, los padres genéticos tienen prioridad legal sobre la custodia del niño, por encima de la mujer que lo da a luz. “Amamos a nuestra pequeña hija y, si es posible, esperamos seguir criándola con la tranquilidad de que no nos será quitada”, expresaron.

Además, exigieron que la clínica confirme que los embriones que sí son genéticamente de ellos no hayan sido implantados en otra mujer.

La respuesta del Centro de Fertilidad de Orlando

Por su parte, el Centro de Fertilidad de Orlando aseguró que está colaborando activamente con la investigación para determinar cómo ocurrió el error.

“En este proceso intervienen múltiples entidades y todas están trabajando de manera diligente para identificar cuándo y dónde pudo haberse producido la falla. Nuestra prioridad es la transparencia y el bienestar de los pacientes y del niño involucrado”, señaló la institución en un comunicado.