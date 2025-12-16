Hospitales y clínicas de PAMI: el listado completo de los centros exclusivos para afiliados en diciembre 2025
En los centros de salud se encuentran médicos especialistas, centros de diagnóstico por imágenes, oftalmológicos y espacios modernos y accesibles para cubrir todas las necesidades y urgencias de los beneficiarios.
El Programa de Asistencia Médica Integral (PAMI) cuenta con beneficios y servicios que son exclusivos para sus más de 5 millones de afiliados. La lista de centros médicos y hospitales que solo atienden a jubilados y pensionados alcanza a distintos puntos del país, con una red de centros es brindar una cobertura en todo el territorio.
En los exclusivos centros de salud se encuentran médicos especialistas, centros de diagnóstico por imágenes, oftalmológicos y espacios modernos y accesibles para cubrir las necesidades y urgencias de los beneficiarios.
Cabe destacar que, para utilizar los centros de salud, es importante tener la credencial activa, ya sea digital o física.
Cuáles son los centros de salud exclusivos de PAMI
Hospital Bernardo Houssey en Mar del Plata
Dirección del edificio central: Juan B. Justo 1774
Dirección de los consultorios externos: Fleming 98
Guardia externa 24 horas: Fleming 50
Solicitud de turnos: 0800-888-2100 - Consulta oncológica, diagnóstico por imágenes o hemoterapia: (0223) 499-1290.
Unidad Asistencial Dr. Cesar Milstein en CABA
Dirección del edificio principal: La Rioja 951
Dirección de los consultorios externos: Centro de Promoción y Prevención (CPP) - Estados Unidos 3205 - Centro de Promoción Prevención y Rehabilitación (CPPR) - Emilio Mitre 688.
Solicitud de turnos: 0800-999-1100 - https://turnos-hospitales.pami.org.ar.
Policlínico PAMI I y II en Rosario
PAMI I
Dirección del edificio principal: Sarmiento 373
Dirección atención ambulatoria: Sarmiento 455/71
Solicitud de turnos: 0341-480-3520 o 0341-480-3509 - https://turnos-hospitales.pami.org.ar.
PAMI II
Dirección: Olivé 1159
Solicitud de turnos: De manera presencial de 7 a 13 h - https://turnos-hospitales.pami.org.ar.
Hospital del Bicentenario en Ituzaingó
Dirección: Coronel Brandsen 2898
Dirección de los consultorios externos y de la guardia 24h: Coronel José Segundo Roca 1400
Solicitud de turnos: 11-2120-9600 (interno 111). También podés sacar turno de manera presencial.
Hospital PAMI en Hurlingham
Dirección: Gral. O Brien 480
Solicitud de turnos: 011 4088-5573
Clínica PAMI en Lanús
Dirección: Flores de Estrada 5248
Solicitud de turnos: 011 4239-7400
Credenciales vigentes de PAMI
- Credencial PAMI Digital: se encuentra vigente dentro de la app de PAMI para teléfonos celulares.
- Credencial PAMI Plástica: es la tarjeta plástica que fue emitida por el organismo y, aunque ya no se distribuye, es igual de válida.
- Credencial PAMI Provisoria con QR: es una tarjeta vigente impresa y se puede descargar a través de la web del organismo. Al generarla hay que colocar el número de DNI, número de afiliación y número de trámite del Documento Nacional de Identidad.
- Credencial PAMI Provisoria de Ticket: es un ticket impreso que se puede autogestionar en agencias o en Unidades de Gestión Local (UGL).