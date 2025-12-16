Hospitales y clínicas de PAMI: el listado completo de los centros exclusivos para afiliados en diciembre 2025

Clínicas y hospitales de PAMI. Foto: PAMI.

El Programa de Asistencia Médica Integral (PAMI) cuenta con beneficios y servicios que son exclusivos para sus más de 5 millones de afiliados. La lista de centros médicos y hospitales que solo atienden a jubilados y pensionados alcanza a distintos puntos del país, con una red de centros es brindar una cobertura en todo el territorio.

En los exclusivos centros de salud se encuentran médicos especialistas, centros de diagnóstico por imágenes, oftalmológicos y espacios modernos y accesibles para cubrir las necesidades y urgencias de los beneficiarios.

Cabe destacar que, para utilizar los centros de salud, es importante tener la credencial activa, ya sea digital o física.

Cuáles son los centros de salud exclusivos de PAMI

Hospital Bernardo Houssey en Mar del Plata

Dirección del edificio central: Juan B. Justo 1774

Dirección de los consultorios externos: Fleming 98

Guardia externa 24 horas: Fleming 50

Solicitud de turnos: 0800-888-2100 - Consulta oncológica, diagnóstico por imágenes o hemoterapia: (0223) 499-1290.

Unidad Asistencial Dr. Cesar Milstein en CABA

Dirección del edificio principal: La Rioja 951

Dirección de los consultorios externos: Centro de Promoción y Prevención (CPP) - Estados Unidos 3205 - Centro de Promoción Prevención y Rehabilitación (CPPR) - Emilio Mitre 688.

Solicitud de turnos: 0800-999-1100 - https://turnos-hospitales.pami.org.ar.

Policlínico PAMI I y II en Rosario

PAMI I

Dirección del edificio principal: Sarmiento 373

Dirección atención ambulatoria: Sarmiento 455/71

Solicitud de turnos: 0341-480-3520 o 0341-480-3509 - https://turnos-hospitales.pami.org.ar.

PAMI II

Dirección: Olivé 1159

Solicitud de turnos: De manera presencial de 7 a 13 h - https://turnos-hospitales.pami.org.ar.

Hospital del Bicentenario en Ituzaingó

Dirección: Coronel Brandsen 2898

Dirección de los consultorios externos y de la guardia 24h: Coronel José Segundo Roca 1400

Solicitud de turnos: 11-2120-9600 (interno 111). También podés sacar turno de manera presencial.

Hospital PAMI en Hurlingham

Dirección: Gral. O Brien 480

Solicitud de turnos: 011 4088-5573

Clínica PAMI en Lanús

Dirección: Flores de Estrada 5248

Solicitud de turnos: 011 4239-7400

Credenciales vigentes de PAMI