El plan ferroviario de 24.000 millones de dólares que podría transformar la economía de Centroamérica. Foto: Universidad de Costa Rica

El futuro del transporte en América Latina empieza a tomar forma a raíz de un ambicioso plan de infraestructura donde se busca cambiar la forma en que dos países estarán conectados entre sí y, por supuesto, esto fomentará también el comercio entre ellos.

Esta es una región que históricamente se vio afectada por rutas fragmentadas y carreteras saturadas, por lo que la posibilidad de existencia de esta red ferroviaria moderna viene a abrirle las puertas a una transformación profunda en la lógica económica de la región.

El plan ferroviario de 24.000 millones de dólares que podría transformar la economía de Centroamérica. Foto: Universidad de Costa Rica (optimizada con IA Copilot)

El proyecto ferroviario que conectará Panamá y Costa Rica

La propuesta contempla la construcción de una nueva red ferroviaria que unirá Panamá con Costa Rica a lo largo de aproximadamente 475 kilómetros, desde la ciudad de Panamá hasta la frontera en Paso Canoas. Se trata de una obra de gran escala, con una inversión estimada de 24.000 millones de dólares, que posicionaría al ferrocarril como una alternativa real frente al transporte carretero tradicional.

El trazado incluirá estaciones intermedias estratégicas y nodos de conexión con otros sistemas de movilidad, lo que permitirá integrar el tren con rutas logísticas existentes. El objetivo no es solo mejorar el transporte de pasajeros, sino también optimizar el movimiento de cargas, reduciendo tiempos y costos operativos.

Una pieza central del Plan Maestro de Movilidad 2035

Este ambicioso ferrocarril no surge de manera aislada. Forma parte del Plan Maestro Regional de Movilidad y Logística 2035, una iniciativa que busca transformar por completo el sistema de transporte en Centroamérica. El eje central del plan es claro: disminuir la dependencia casi absoluta de las carreteras y construir un corredor logístico más eficiente, sostenible y competitivo a nivel global.

Para lograrlo, el proyecto ferroviario se complementa con la modernización de puertos, una mejor articulación con aeropuertos y una planificación regional que permita integrar el comercio interno con los principales mercados de exportación.

El plan ferroviario de 24.000 millones de dólares que podría transformar la economía de Centroamérica. Foto: Universidad de Costa Rica

Impacto regional más allá de dos países

Aunque el tren uniría directamente a Panamá y Costa Rica, su impacto se extendería mucho más allá de estas fronteras. La iniciativa podría convertirse en el primer paso hacia una red ferroviaria regional, algo que Centroamérica nunca logró consolidar de manera continua y moderna.

Una infraestructura de este tipo permitiría mejorar la conectividad entre países vecinos, facilitar el comercio intrarregional y reducir los cuellos de botella que hoy encarecen las exportaciones. Además, abre la puerta a futuras extensiones hacia otros países del istmo, fortaleciendo la integración económica.

Menos costos, más competitividad y mayor eficiencia

Uno de los principales beneficios esperados es la reducción de los costos logísticos, un factor clave para la competitividad de las economías centroamericanas. El transporte ferroviario permite mover grandes volúmenes de mercancías de manera más eficiente, con menor impacto ambiental y mayor previsibilidad en los tiempos de entrega.

En una región donde las exportaciones anuales rondan los 45.000 millones de dólares, mejorar la infraestructura no es solo una opción, sino una necesidad estratégica. De hecho, se estima que la inversión total requerida en infraestructura para Centroamérica asciende a 60.000 millones de dólares, lo que pone en perspectiva la magnitud y relevancia del proyecto ferroviario.

Un cambio de paradigma para el desarrollo regional

Más allá de los números, este tren simboliza un cambio de paradigma. Representa el paso de un modelo basado en carreteras congestionadas a uno apoyado en soluciones logísticas modernas, pensadas para el crecimiento a largo plazo. También implica generación de empleo, transferencia de tecnología y una mejora sustancial en la competitividad regional.

Si el proyecto avanza según lo previsto, el ferrocarril entre Panamá y Costa Rica podría convertirse en el eje de una nueva etapa para el transporte en América Latina, demostrando que la integración física es clave para el desarrollo económico y social.