Bastián Jerez. Foto: Instagram @macarenacollantess

Bastián Jerez, el niño de 8 años que se recupera a casi un mes del choque entre un vehículo UTV y una camioneta Volkswagen Amarok en Pinamar, podría ser trasladado a una clínica privada.

Conforme al último parte médico, el Ministerio de Salud bonaerense evalúa la derivación del paciente a un sanatorio que “reúna las condiciones necesarias para continuar su tratamiento clínico y su recuperación motora”.

Bastián Jerez. Foto: Instagram/macarenacollantess

El posible traslado sería efectuado mediante un vuelo sanitario cuando las condiciones de salud de Bastián y el clima “lo permitan”, a la vez decisión se tomó luego de que el menor mostrara una “evolución clínica sostenida y sin el requerimiento de nuevas intervenciones de alta complejidad”.

“La obra social gestionó su derivación a un efector privado que cuenta con las condiciones asistenciales necesarias que permitirán iniciar una nueva etapa en su proceso de recuperación”, señala el comunicado oficial.

Bastián Jerez. Foto: Instagram/macarenacollantess

Durante este casi mes de internación Bastián fue sometido a siete operaciones, decenas de estudios y un traslado que permitió poder constatar nuevas lesiones de gravedad.

La última cirugía, que fue realizada a comienzos de febrero, estuvo abocada en reemplazar una válvula de derivación externa por una válvula ventrículo-pleural, con el objetivo de mejorar el drenaje del líquido cefalorraquídeo y regular la presión intracraneal.