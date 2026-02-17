Reinicio inmunológico. Foto: Imagen generada con IA por Canal 26

El doctor John Isaacs, de la Universidad de Newcastle, publicó un artículo en la Nature Reviews Rheumatology en el que habló del innovador concepto que promete revolucionar la ciencia: el reinicio inmunológico.

Esto fue publicado en su cuenta de X por el prestigioso cardiólogo y divulgador científico, Eric Topol, quien lo describió como la posibilidad de “reiniciar el sistema inmunológico mediante la eliminación de células B, como reiniciar una computadora, para lograr curas frente a enfermedades autoinmunes”.

“La aparición de potentes terapias de depleción para el tratamiento de la autoinmunidad refractaria ha dado lugar al concepto de restablecimiento inmunitario. Comprender si el restablecimiento inmunitario equivale a la cura, y si esta es alcanzable mediante estrategias que no deplecionen la inmunidad, depende de la identificación de biomarcadores inmunitarios para medir la inmunidad sana y patológica“, expresó el doctor Isaacs en su artículo.

El procedimiento consiste en extraer células de la sangre del paciente, cultivarlas en laboratorio durante una semana y luego reintroducirlas en el organismo, con el objetivo de que transmitan la orden de no atacar los tejidos sanos.

El protocolo compara diversas vías de aplicación y dosis, además de un monitoreo clínico e inmunológico. Los primeros resultados muestran que la terapia con TolDC es segura y bien tolerada. Aún se investiga la dosis óptima y la eficacia inmunomoduladora en el contexto de la artritis reumatoide.

Uno de los principales retos de esta línea de investigación es demostrar que el reinicio inmunológico puede sostenerse a largo plazo sin producir recaídas ni efectos adversos graves.

El reinicio inmunológico podría aplicarse potencialmente a otras enfermedades autoinmunes, como la diabetes tipo 1 o la esclerosis múltiple, si los ensayos clínicos logran demostrar resultados positivos.