La pasta es uno de los alimentos más consumidos del mundo: económica, versátil, rápida de preparar y presente en miles de recetas. Sin embargo, su popularidad también genera dudas: ¿qué ocurre si la comemos todos los días? ¿Es un hábito inocente o puede traer complicaciones metabólicas a largo plazo? La respuesta, coinciden los especialistas, no es tan simple: depende de la cantidad, del tipo de pasta y del equilibrio general de la dieta.

Según el nutricionista español Vicente Clemente, cuando la pasta se convierte en el eje casi exclusivo de la alimentación, el organismo recibe de forma repetida una gran carga de hidratos de carbono, lo que rellena rápidamente los depósitos de glucógeno del hígado y los músculos y aporta energía inmediata. Este efecto, por sí solo, no es negativo, pero puede convertirse en un problema si desplaza grupos de alimentos esenciales como verduras, frutas, proteínas de calidad, legumbres o grasas saludables. La falta de variedad nutricional puede generar déficits de fibra, vitaminas, minerales y ácidos grasos esenciales, afectando la saciedad y el metabolismo.

Uno de los riesgos principales de un consumo diario y desequilibrado de pasta es el aumento progresivo del tejido adiposo. Clemente explica que las raciones grandes y las salsas densas—ricas en grasas o calorías—incrementan la densidad energética del plato, lo que facilita ingerir más calorías de las necesarias sin notarlo. Esto, con el tiempo, puede afectar el control glucémico y favorecer el aumento de peso en personas predispuestas.

El tipo de pasta también es determinante. La pasta integral aporta más fibra y micronutrientes, mejora el tránsito intestinal y genera una respuesta glucémica más estable que la pasta refinada. En cambio, las versiones blancas pueden provocar picos más pronunciados de glucosa en sangre si se consumen solas o con acompañamientos pobres en fibra o proteína. Para las personas con resistencia a la insulina, este patrón repetido puede deteriorar el control metabólico.

La importancia de una dieta variada

Además, una dieta basada casi exclusivamente en carbohidratos refinados puede aumentar el riesgo de síndrome metabólico, un conjunto de factores como grasa abdominal, hipertensión, resistencia a la insulina y alteraciones del colesterol. Esto fue señalado por especialistas que advierten sobre la importancia de no desplazar alimentos ricos en micronutrientes y fibra. Un consumo elevado de pasta refinada, combinado con salsas con alto contenido de sodio o grasas saturadas, también puede elevar la presión arterial y generar problemas digestivos como estreñimiento o sensación de pesadez.

Sin embargo, no todo es negativo. La pasta, especialmente si es integral o se consume al dente, puede formar parte de un patrón saludable. Los carbohidratos complejos proporcionan energía sostenida, lo que beneficia a personas activas o deportistas. Incluso estudios científicos señalan que la pasta tiene un índice glucémico más moderado que otros carbohidratos—como arroz blanco, pan o patatas—y que puede mejorar factores de riesgo metabólico cuando se integra en dietas equilibradas.

En definitiva, comer pasta todos los días no es perjudicial por sí mismo, siempre que se controle la porción, se elijan opciones integrales y se combine con proteína magra, verduras y grasas saludables. El problema surge cuando la pasta desplaza alimentos clave y se acompaña de salsas excesivamente calóricas. Como señalan los expertos, el equilibrio es lo que determina si la pasta es una aliada o un riesgo silencioso para la salud.