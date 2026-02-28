La pasta ideal para acompañar carnes. Foto: Instagram @cookvanoyen

Los spätzle son una de las pastas más tradicionales de la gastronomía de Europa Central. Suelen servirse como acompañamiento de platos abundantes o también como preparación principal, combinados con manteca, queso rallado o salsas suaves que realzan su sabor.

Esta pasta tiene raíces en las cocinas alemana, austríaca y húngara, y llegó a la Argentina de la mano de los inmigrantes europeos que se establecieron en el país a comienzos del siglo XX. Con el tiempo, la receta se integró a la cocina local, especialmente en zonas donde la influencia centroeuropea sigue muy presente.

El significado de la palabra spätzle

El término spätzle proviene del alemán y puede traducirse como “pequeños gorriones”, una referencia a la forma irregular y rústica que caracteriza a esta pasta.

Receta fácil de spätzle caseros. Foto: Instagram @eileenschmidt.chef

Tradicionalmente, la masa se cortaba con cuchillo o se raspaba directamente sobre una olla con agua hirviendo, una técnica artesanal que aún se utiliza en muchas casas.

En la actualidad existen utensilios diseñados especialmente para darles su forma típica, aunque también pueden elaborarse fácilmente con elementos comunes de cocina.

Uno de los grandes atractivos de los spätzle es su simplicidad: se preparan con pocos ingredientes básicos (harina, huevos, agua y sal) y permiten obtener una pasta casera, rendidora y accesible. A continuación, te contamos una receta sencilla para hacer en casa.

Goulash con spätzle. Foto: Instagram @cookvanoyen

Receta fácil de spätzle caseros (rinde para 4 personas)

Ingredientes

2 tazas de harina 0000

3 huevos

½ taza de agua (puede necesitar un poco más)

1 cucharadita de sal

Manteca o aceite para saltear (opcional)

Receta fácil de spätzle caseros. Foto: Instagram @eileenschmidt.chef

Paso a Paso

En un bol amplio, colocar la harina y la sal. Formar un hueco en el centro y agregar los huevos. Mezclar con cuchara de madera o batidor de mano. Incorporar el agua de a poco hasta lograr una masa espesa y elástica, con una textura más fluida que la de los ñoquis, pero más consistente que la de los panqueques. Hervir abundante agua con sal en una olla grande. Disponer la masa sobre una tabla de cocina y cortar pequeñas porciones con un cuchillo o espátula, empujándolas directamente al agua. También se puede usar un colador de orificios grandes o un rallador grueso. Cocinar hasta que los spätzle suban a la superficie, lo que demora entre 2 y 3 minutos. Retirar con espumadera. Opcional: se pueden saltear en una sartén con manteca o aceite para lograr un leve dorado.

Ideales para acompañar carnes, estofados o para disfrutarlos solos con manteca y queso rallado, los spätzle combinan sencillez, tradición y mucho sabor. Una receta con historia que se adapta fácilmente a la cocina cotidiana y suma un toque casero a cualquier comida.