Con el comienzo del ciclo lectivo, la renovación de los requisitos en el gimnasio y distintos ámbitos laborales, el apto físico vuelve a ser una de las consultas más solicitadas por los pacientes. Sin embargo, desde el Hospital de Clínicas advierten que no se trata solamente de un trámite administrativo, sino que es una herramienta fundamental para evaluar el estado de salud general, detectar posibles riesgos y prevenir enfermedades.

El apto físico consiste en una evaluación médica destinada a determinar si una persona se encuentra en condiciones de realizar una actividad determinada, ya sea escolar, deportiva o laboral, sin poner en riesgo su salud ni la de terceros. Según explican especialistas de la Universidad de Buenos Aires (UBA), este control debe adaptarse a la edad, los antecedentes médicos y el tipo de actividad que realizará el paciente.

“El apto físico es una evaluación médica destinada a determinar si una persona se encuentra en condiciones de realizar una actividad determinada, ya sea escolar, deportiva o laboral, sin riesgos para su salud ni para terceros”, explicó a Canal 26 el doctor Nahuel López (MN 161.793), médico de la División de Medicina Interna General del Hospital de Clínicas de la UBA.

En este sentido, el médico insistió en que lejos de ser simplemente un requisito administrativo, este control puede convertirse en una instancia clave para el cuidado integral del paciente. Muchas veces la consulta comienza como parte de un requisito, pero termina siendo una oportunidad para detectar factores de riesgo, enfermedades no diagnosticadas o problemas de salud que podrían pasar desapercibidos.

En la infancia y la adolescencia, el apto físico cumple un rol especialmente importante. Permite evaluar el desarrollo general del niño o adolescente, detectar patologías de forma temprana y revisar el calendario de vacunación. El doctor Andrés Ferrero (MN 118.271), traumatólogo especialista en patología de columna del Hospital de Clínicas, señaló además que en el ingreso escolar, por ejemplo, esta evaluación puede ayudar a identificar problemas visuales o auditivos que podrían afectar el aprendizaje.

Por otro lado, en el caso de los adultos, el apto físico cumple con una función preventiva, especialmente en el ámbito laboral, lo que permite identificar de manera temprana enfermedades que podrían agravarse con determinadas tareas o condiciones laborales.

El contenido del apto físico puede variar según cada caso, pero en general incluye una entrevista clínica para conocer antecedentes personales y familiares, medición de presión arterial, control de peso, talla e índice de masa corporal, examen cardiovascular y respiratorio, evaluación osteomuscular y revisión del calendario de vacunación.

Uno de los principales beneficios de este control es la posibilidad de detectar enfermedades que muchas veces no presentan síntomas en sus primeras etapas, como la hipertensión arterial, la diabetes o incluso trastornos vinculados a la salud mental como la depresión. No obstante, los especialistas remarcan la importancia de evitar estudios innecesarios cuando no aportan beneficios clínicos.

“Más estudios no significan necesariamente mejor control y los estudios innecesarios pueden generar falsos positivos, ansiedad y procedimientos evitables”, señaló López. Por otro lado, el médico insistió en que el apto físico también puede ser una instancia para recibir recomendaciones personalizadas sobre actividad física, alimentación y hábitos saludables.

En el caso de los niños y adolescentes, la práctica regular de actividad física aporta múltiples beneficios. Contribuye a una mejor consolidación de la masa ósea, aumenta la densidad mineral y ayuda a prevenir problemas como la osteopenia en el futuro. También favorece el desarrollo armónico de la masa muscular y mejora la biomecánica corporal.

Ferrero explicó por último que el ejercicio durante las etapas de crecimiento también permite desarrollar patrones motores adecuados, reducir el estrés a través de mecanismos de regulación neuroendocrina, fortalecer la autoestima y mejorar la calidad del sueño. Además, fomenta la socialización y la adopción de hábitos saludables que pueden mantenerse durante toda la vida.

Entre las actividades recomendadas para los más chicos se encuentran juegos con pelota, artes marciales, ciclismo y otras prácticas recreativas que favorezcan el movimiento y el desarrollo físico. Una evaluación médica adecuada también permite detectar alteraciones posturales, debilidades musculares o factores de riesgo que podrían predisponer a lesiones.

En la adultez y la tercera edad, el ejercicio sigue siendo una herramienta clave para el cuidado de la salud. Los especialistas recomiendan combinar ejercicios de musculación con actividad aeróbica de bajo impacto, como caminar, para mejorar la calidad ósea, reducir el riesgo de osteoporosis y fortalecer la musculatura.

Además, la actividad física regular favorece el descanso, mejora el estado de ánimo mediante la liberación de endorfinas, promueve la socialización y ayuda a prevenir el sobrepeso.

“La musculación sumada a una actividad aeróbica, incluso de bajo impacto como caminar, sería la mejor combinación para el bienestar músculo-esquelético. En el caso de entrenar con carga, se sugiere hacerlo de manera gradual y con acompañamiento profesional”, señala Ferrero.

Los especialistas también destacan que el ejercicio debe ir acompañado de una adecuada alimentación y descanso. El desarrollo muscular depende en gran medida de los nutrientes y proteínas disponibles en el organismo y del tiempo de recuperación durante el sueño.

“El músculo crece durante el sueño y a expensas de determinados nutrientes y proteínas. La evaluación nutricional en consultorio es fundamental, y los suplementos pueden utilizarse siempre que estén indicados por profesionales”, concluye el especialista.

Por eso, al momento de realizar un apto físico, los médicos recomiendan asistir a la consulta con antecedentes médicos, estudios previos y un listado de la medicación habitual. También es una oportunidad para actualizar el calendario de vacunación, recibir orientación sobre hábitos saludables y resolver dudas sobre la práctica de actividad física en cada etapa de la vida.