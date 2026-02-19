Ciclo lectivo 2026: ¿qué chequeos médicos debe incluir el apto físico para la vuelta a clases?

Un apto físico actualizado, la verificación del calendario de vacunación y una evaluación clínica general constituyen el control previo que debe hacerse a los niños y niñas para retomar la vuelta a clases.

Con el inicio del ciclo lectivo, es fundamental que los estudiantes cuenten con un apto físico escolar actualizado, por lo cual control del Calendario de Vacunación, revisar la visión y la audición, el estado de la salud bucal y, en algunos casos, la realización de un electrocardiograma para descartar anomalías, son importantes para garantizar su bienestar durante la jornada escolar.

Empiezan las clases en Argentina. Foto: NA

Este certificado médico no solo es obligatorio en muchas instituciones, sino que también garantiza que los niños y adolescentes se encuentren en óptimas condiciones de salud para afrontar el año. Además de ser un trámite administrativo, representa una oportunidad clave para detectar posibles problemas de salud a tiempo y fomentar hábitos saludables desde la infancia.

Los estudios incluidos en un apto físico escolar son los siguientes:

Evaluación clínica general : historia clínica completa, antecedentes familiares, examen físico (peso, talla, presión arterial, postura) y control de vacunas.

Estudios básicos recomendados : electrocardiograma (ECG), especialmente en adolescentes y niños que realizan actividad física intensa.

Evaluaciones específicas: chequeos oftalmológicos para detectar problemas visuales y controles odontológicos para prevenir enfermedades bucales.

Un diagnóstico temprano permite corregir problemas visuales que pueden afectar su rendimiento académico, detectar afecciones auditivas que dificulten la comunicación o tratar a tiempo cualquier tipo de patologías, mientras que estos estudios ayudan a evaluar la capacidad física de los estudiantes, asegurando que puedan desarrollar sus actividades sin riesgos para su salud.

Ciclo lectivo 2026: ¿qué chequeos médicos debe incluir el apto físico para la vuelta a clases? Foto: -

“Más allá del cumplimiento de un requisito escolar, estos estudios son esenciales para la prevención de enfermedades y la detección temprana de posibles problemas de salud. Gracias a estos controles, es posible evitar complicaciones mayores en el futuro, garantizando que los niños crezcan en un estado óptimo. La revisión del calendario de vacunación, por ejemplo, es clave para evitar enfermedades prevenibles, mientras que la evaluación cardiovascular puede alertar sobre riesgos que, de no tratarse a tiempo, podrían comprometer la salud del menor”, señaló el Dr. Rodrigo Montañes, pediatra de Boreal Salud (M.P. 7.796).

Contar con un seguimiento médico adecuado no solo cumple con las exigencias escolares, sino que también permite llevar un control integral del desarrollo del niño. Además, establecer el hábito de chequeos regulares fomenta una mayor conciencia sobre el cuidado de la salud, promoviendo una infancia más segura y saludable.