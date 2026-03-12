¿Por qué es importante hacerse chequeos en el sistema renal? Foto: Freepik

Cada 12 de marzo se conmemora el Día Mundial del Riñón, una fecha destinada a concientizar sobre la prevención y la detección temprana de enfermedades renales. En Argentina, se estima que 1 de cada 8 personas padece enfermedad renal crónica (ERC), aunque muchas no lo saben.

Según los datos de la Segunda Encuesta Nacional de Nutrición y Salud, la ERC afecta al 12,7% de la población, lo que representa un importante problema de salud pública. Sin embargo, el diagnóstico suele llegar tarde. En este sentido, desde el Hospital de Clínicas insistieron en la importancia de la dirección temprana y los hábitos saludables para evitar este tipo de enfermedades.

Día Mundial del riñón

“La enfermedad renal crónica puede dar síntomas muy tempranos o aparecer recién en estadios avanzados, y eso favorece que se subestime o se subdiagnostique”, explicó a Canal 26 la Dra. Gabriela González (MN 104.829), médica de la División Nefrología del Hospital de Clínicas José de San Martín de la Universidad de Buenos Aires.

En este mismo sentido, la especialista insistió en que la mayoría de los pacientes que llegan a diálisis no sabían previamente que tenían esta patología renal, y mucho menos en que puede presentarse también en personas jóvenes.

Enfermedades renales: cuáles son las señales tempranas a las que debemos prestar atención

Aunque muchas veces la enfermedad renal no presenta síntomas claros, existen algunos signos que pueden alertar sobre posibles problemas en los riñones. Entre ellos se encuentran:

Aumento de peso y riesgo asociado a la obesidad

Levantarse varias veces por la noche para orinar

Cambios en el color de la orina

Hinchazón o edema en distintas partes del cuerpo

Presión arterial elevada

Ante cualquiera de estas señales, los especialistas recomiendan realizar una consulta médica para evaluar la salud renal.

El Hospital de Clínicas invita a realizarse chequeos anuales Foto: Freepik

Por otro lado, uno de los datos más relevantes es que alrededor del 40% de los pacientes con diabetes desarrollan enfermedad renal crónica. Además, existen otros factores que aumentan significativamente el riesgo:

Hipertensión arterial

Obesidad

Tener más de 55 años

Tabaquismo

Alteraciones en el metabolismo de los hidratos de carbono

Un relevamiento realizado en el Hospital de Clínicas con 608 personas de una edad promedio de 54 años reveló que el 61,5% presentaba al menos un factor de riesgo para desarrollar enfermedad renal. Entre los más frecuentes se encontraron:

Hipertensión arterial: 39,3%

Obesidad: 36,8%

Alteraciones en el metabolismo de los hidratos de carbono: 21,2%

Diabetes: 14,1%

Tabaquismo: 12,3%

La importancia de los controles médicos

La detección temprana es fundamental para prevenir complicaciones. En muchos casos, los problemas renales se descubren durante estudios realizados por otros motivos. Por ejemplo, durante controles médicos en el embarazo o a partir de una ecografía abdominal solicitada por otra causa.

También existen enfermedades genéticas que afectan los riñones, por lo que el seguimiento médico resulta clave para quienes tienen antecedentes familiares. Además, los controles de salud antes de comenzar determinadas actividades laborales pueden ser una oportunidad para detectar la enfermedad a tiempo.

Controles de salud

Cómo cuidar la salud de los riñones

Desde el Hospital de Clínicas recomiendan adoptar hábitos saludables que ayuden a prevenir la enfermedad renal, tales como reducir el consumo de sal, controlar el peso y la glucemia, realizar actividad física de forma regular, no fumar, controlar la presión arterial, realizarse controles urológicos luego de los 50 años y hacerse chequeos médicos durante el embarazo.

Al mismo tiempo, los nefrólogos insisten en que es importante evaluar el estado de los riñones a través de tres simples estudios: análisis de orina, ecografía renal y la medición de creatinina en sangre. La prevención y el diagnóstico temprano son las herramientas más eficaces para proteger la salud renal y evitar complicaciones a largo plazo.