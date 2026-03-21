Dormir, descanso, salud. Foto: ChatGPT.

Despertarse en medio de la noche es un fenómeno común, pero la forma en que reaccionamos en esos primeros minutos determina si volveremos a dormir o si pasaremos el resto de la madrugada en vela. Según especialistas en medicina del sueño, el secreto no está en forzar el descanso, sino en reducir la alerta cerebral.

Insomnio. Foto: Unsplash.

5 estrategias para combatir el insomnio

1. La regla de los 20 minutos

Uno de los errores más frecuentes es quedarse en la cama dando vueltas. Los expertos sugieren que, si tras 20 minutos no lograste conciliar el sueño, lo ideal es levantarte. El objetivo es evitar que el cerebro asocie la cama con la ansiedad de no poder dormir.

Qué hacer: Trasladate a otro ambiente con luz tenue y realizá una actividad monótona (leer un libro físico o doblar ropa) hasta que sientas somnolencia nuevamente.

2. Prohibido mirar el reloj

Es el enemigo número uno del descanso. Mirar la hora activa un proceso de cálculo mental (“si me duermo ahora, solo me quedan 4 horas”) que dispara el cortisol y la preocupación.

Consejo: Da vuelta el despertador o aleja el celular. No necesitás saber qué hora es para volver a dormir.

3. Evitar las pantallas y la luz azul

La luz de los dispositivos móviles bloquea la producción de melatonina, la hormona responsable del sueño. Además, el contenido de las redes sociales o los correos electrónicos mantiene la mente en un estado de “resolución de problemas”.

Regla de oro: Si te despertás, no desbloquees el teléfono. La estimulación cognitiva es la vía más rápida para terminar de espabilarse.

4. Técnicas de relajación activa

Cuando la mente empieza a divagar sobre las tareas del día siguiente, es necesario un “ancla” física:

Respiración 4-7-8: Inhala durante 4 segundos, mantén 7 y exhala en 8.

Escaneo corporal: Visualiza cada parte de tu cuerpo relajándose, desde los dedos de los pies hasta la cabeza. Esto distrae al cerebro de los pensamientos intrusivos.

5. Controlar la temperatura y el ambiente

Un despertar puede estar motivado por un exceso de calor en la habitación. Los expertos indican que el cuerpo necesita bajar su temperatura interna para dormir.

Asegurate de que la habitación esté fresca (idealmente entre 18°C y 21°C). Si sentís calor, un cambio de aire al levantarte unos minutos puede ayudar a regular el termostato interno para el segundo tramo del descanso.