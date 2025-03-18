¿Sufrís insomnio y ansiedad?: la planta medicinal que te hará dormir sin interrupciones

Insomnio. Foto: Unsplash.

La ansiedad es un problema que en la actualidad afecta la vida de miles de personas en todo el mundo. Si bien hay muchos remedios que ayudan al tratamiento, hay una forma de hacerlo totalmente natural.

Se trata de la valeriana, una planta medicinal efectiva para bajar los niveles de ansiedad, reconocida por sus propiedades calmantes y relajantes. ¿Cómo se puede utilizar?

La valeriana, una planta contra la ansiedad y el insomnio

Esta planta medicinal llamada valeriana es un sedante natural que ayuda a relajar el sistema nervioso de las personas. Algunos estudios indicaron que aumenta los niveles de ácido gamma-aminobutírico (GABA) en el cerebro, un neurotransmisor que regula la actividad neuronal y promueve la relajación.

Respecto al insomnio, la valeriana ayuda a reducir el tiempo que tarda alguien en conciliar el sueño y además mejora el descanso, evitando despertares durante la madrugada.

Valeriana, planta. Foto: Unsplash.

No es una planta que promueve el sueño forzado, sino que facilita un estado de tranquilidad para que la persona pueda dormir de forma natural.

Por otro lado, para reducir la ansiedad, la valeriana tiene propiedades relajantes que ayudan a disminuir los nervios, el estrés y los pensamientos acelerados, ofreciendo un alivio en situaciones de ansiedad.

¿Cómo consumir la valeriana?

Infusión: preparar la infusión con 1-2 gramos de raíz seca en una taza de agua caliente, dejarla reposar por 10 minutos. Se recomienda tomarla 30 minutos antes de dormir. Cápsulas o comprimidos: son ideales para aquellos que prefieren dosis estandarizadas, disponibles en farmacias o dietéticas. Tintura: es una opción más concentrada que se diluye en agua según las indicaciones del producto.

Estrés, ansiedad, compromisos. Foto Unsplash.

Precauciones sobre el consumo de la valeriana