El motivo por el que tus alergias empeoran al acostarte, según especialistas. Foto: NA.

Para muchas personas, la llegada de la noche no solo marca el momento de descansar, sino también el inicio de molestias respiratorias que dificultan conciliar el sueño. Congestión nasal, picazón en la garganta, estornudos o tos persistente suelen intensificarse al acostarse.

Especialistas de la Cleveland Clinic advierten que este fenómeno es más frecuente de lo que se cree y está relacionado con la exposición acumulada a alérgenos durante el día.

El motivo por el que tus alergias empeoran al acostarte, según especialistas. Foto: Freepik.

Partículas como el polen, los ácaros del polvo y la caspa de mascotas pueden permanecer en el aire o adherirse a la ropa, al cabello y a la piel. Cuando estas sustancias se concentran en el dormitorio, pueden desencadenar o intensificar los síntomas alérgicos durante la noche.

¿Por qué los síntomas alérgicos empeoran por la noche?

La alergista Sandra Hong explica que uno de los factores clave es el cambio de exposición a lo largo del día. “Durante el día, normalmente estamos adentro... pero cuando sales de tu oficina te encuentras cara a cara con alérgenos”.

Este contacto directo con polen u otras partículas irritantes puede activar la respuesta del sistema inmunológico. Cuando las personas regresan a casa, esos alérgenos pueden quedar en el ambiente del dormitorio.

Partículas como el polen, los ácaros del polvo y la caspa de mascotas pueden permanecer en el aire o adherirse a la ropa, al cabello y a la piel. Foto: Freepik.

A esto se suma un factor fisiológico. Al recostarse, la mucosidad acumulada en los senos paranasales puede desplazarse hacia la garganta, fenómeno conocido como goteo posnasal. Esto puede provocar tos, irritación de garganta y congestión nasal.

Hábitos simples para aliviar las alergias antes de dormir

Los especialistas recomiendan incorporar algunos cambios sencillos en la rutina nocturna para reducir la presencia de alérgenos.

Entre las medidas más efectivas se encuentran:

Mantener las ventanas cerradas durante la noche.

Ducharse antes de acostarse para eliminar polen o polvo.

Lavarse el rostro antes de dormir.

“Lavarnos la cara por la noche elimina el polen de la cara, de las pestañas y de las cejas, para que no entre en nuestros ojos y no lo frotemos directamente en ellos, lo que nos causaría más síntomas”, añadió la experta.

Los especialistas recomiendan incorporar algunos cambios sencillos en la rutina nocturna para reducir la presencia de alérgenos. Foto: Unsplash.

También se aconseja realizar enjuagues nasales con solución salina, elevar ligeramente la cabeza con una almohada adicional y mantener a las mascotas fuera del dormitorio.

Además, lavar la ropa de cama semanalmente, utilizar fundas hipoalergénicas y emplear purificadores de aire puede ayudar a mejorar la calidad del aire en el hogar.

Si los síntomas se vuelven frecuentes o afectan de manera persistente el descanso nocturno, los especialistas recomiendan consultar a un profesional de la salud.

Un alergólogo puede identificar los desencadenantes específicos de cada paciente y establecer un tratamiento adecuado para controlar las alergias. Detectar los factores que provocan estas reacciones permite reducir los síntomas y recuperar un descanso reparador.