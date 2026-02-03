Frutas saludables. Foto: Unsplash.

Los alimentos antioxidantes son aquellos capaces de ralentizar o bloquear algunos tipos de daños celulares en el organismo, como el envejecimiento, gracias a las sustancias que aportan al cuerpo. Pero además de proteger el cuerpo y ayudar a una dieta equilibrada, aportan otros beneficios muy concretos.

Las verduras de hojas verdes, los cítricos y frutos rojos, cereales integrales, chocolate negro y las legumbres son algunos de los alimentos antioxidantes más populares para ayudar a alcanzar una longevidad saludable y prevenir enfermedades como cardiopatías e incluso el cáncer.

Verduras. Foto: Unsplash.

Sin embargo, los expertos aclaran la importancia de mantener una dieta equilibrada y variada, ya que esta sería una de las claves para disfrutar de una buena salud. Es por esto que se recomienda no caer en un exceso de antioxidantes, especialmente en forma de suplementos, dado que puede tener efectos adversos.

Por lo cual la manera ideal de aprovechar los beneficios de estos alimentos es implementar una dieta rica en frutas, verduras, cereales integrales, semillas y legumbres sin descuidar el resto de los nutrientes que el cuerpo necesita.

Frutas y verduras. Foto: Unsplash.

Los 7 beneficios de los alimentos antioxidantes

Según los especialistas, estos son los beneficios de una dieta rica en antioxidantes:

Protección celular : los antioxidantes neutralizan los radicales libres, estos radicales pueden dañar las células y contribuir al envejecimiento y enfermedades.

Ayuda a mantener la buena salud del corazón : estos alimentos tienen la capacidad de reducir la oxidación del colesterol LDL, conocido como “colesterol malo”, que contribuye a la formación de placas en las arterias que pueden terminar en enfermedades cardiacas.

Prevención de enfermedades : de acuerdo con una serie de investigaciones, la dieta rica en antioxidantes puede disminuir el riesgo de enfermedades crónicas como cardiopatías, algunos tipos de cáncer e incluso el Alzheimer.

Mejora la salud de la piel : estos alimentos tienen la capacidad de ayudar al organismo a proteger la piel de los daños producidos por el sol, como también favorece la cicatrización de heridas.

Favorece el sistema inmunitario : los antioxidantes son capaces de ayudar a mantener el sistema inmunitario sano por ser rica en propiedades que protegen las células inmunitarias del daño oxidativo.

Garantiza una buena visión : los alimentos antioxidantes contienen nutrientes específicos asociados a la salud ocular que pueden ayudar a retrasar el avance de enfermedades oculares degenerativas.

Rendimiento físico y recuperación: estos alimentos suelen ser ideales para aquellos que realizan ejercicio regularmente ya que ayudan a la recuperación muscular y mejora el rendimiento físico.

El consumo de frutas es beneficioso para la salud. Foto: Pixabay.

Todos estos beneficios convierten a los alimentos antioxidantes en una buena razón para modificar los hábitos alimenticios e incorporarlos para mejorar la salud de nuestros cuerpos.