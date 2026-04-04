Lavar el auto sin perder tiempo. Foto: Freepik.

Llevar el auto a lavar suele ser una tarea tediosa que obliga a modificar la rutina diaria para poder cumplir con la limpieza del vehículo. Sin embargo, en el barrio porteño de Flores surgió una nueva propuesta que permite a los conductores optimizar el tiempo: lavar el auto mientras hacen actividad física en una reconocida cadena de gimnasios.

La iniciativa nace a partir de la consolidación del vínculo entre el Automóvil Club Argentino (ACA) y SportClub, que inauguraron una nueva sede conjunta con el objetivo de ampliar la oferta de servicios y promover hábitos saludables.

De esta manera, los usuarios pueden dejar su auto para lavar y, al mismo tiempo, entrenar, evitando el tiempo muerto que suele generar esta tarea que, aunque se recomienda realizar al menos una vez al mes, muchas veces se posterga justamente por falta de tiempo.

Ahora se puede lavar el auto y entrenar. Foto: NA.

El lugar donde podés lavar el auto y entrenar al mismo tiempo

El nuevo punto de encuentro se encuentra ubicado en las instalaciones de la institución automotriz en la calle José Martí 46 y cuenta con una superficie de más de 1.500 metros cuadrados.

El espacio ofrece equipamiento moderno, un salón de musculación técnica, áreas de “SportFuncional”, vestuarios y duchas, garantizando una experiencia integral mientras el vehículo recibe atención.

Ahora se puede lavar el auto y entrenar. Foto: NA.

Apuntar al público joven

Para el ACA, esta movida representa una modernización de su propuesta. “Con esta alianza estamos logrando dos objetivos simultáneos: ampliar la gama de servicios... y apelar a un público joven que se está acercando al Club a través de estos proyectos innovadores”, aseguró César Carman, presidente de la entidad.

Por su parte, Dardo De Marchi, referente de la cadena de gimnasios, destacó que la apertura es parte de un plan de expansión nacional: “Ponemos siempre al socio en el foco; esta alianza nos impulsa a seguir proyectando espacios donde el deporte sea el eje”.

Este lanzamiento en Flores es solo el comienzo de un “ambicioso plan de aperturas” que buscará replicar este modelo de servicios integrados en diversos puntos del país.

Ahora se puede lavar el auto y entrenar. Foto: Freepik.

¿Por qué es tan importante realizar actividad física?

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la actividad física regular y adecuada —que incluye cualquier movimiento corporal que requiera gasto de energía— puede reducir el riesgo de numerosas enfermedades y trastornos no transmisibles, como la hipertensión, la enfermedad coronaria, los accidentes cerebrovasculares, la diabetes, el cáncer de mama y de colon, y la depresión. Además, contribuye a mejorar la salud ósea y el funcionamiento general del organismo.

El gasto energético asociado a la actividad física es, a su vez, un componente clave del equilibrio energético y del control del peso corporal. Más allá de los beneficios individuales para la salud, las sociedades más activas también generan retornos adicionales, como un menor uso de combustibles fósiles, aire más limpio y calles y vías menos congestionadas y seguras.