Licencia de conducir. Foto: ANSV.

En la Provincia de Buenos Aires, los trámites para sacar o renovar la Licencia Nacional de Conducir se realizan únicamente en los Centros Emisores de Licencias (CEL) del municipio donde figura el domicilio del DNI. No es posible hacerlo en otra jurisdicción.

Los CEL permiten gestionar distintos tipos de trámites: renovación, original, reemplazo, ampliación de categoría o duplicado por pérdida, robo o deterioro.

La renovación está disponible para quienes tienen la licencia vigente o vencida hace menos de 90 días. Si el vencimiento supera ese plazo, el trámite se considera “original”, igual que en los casos de quienes sacan el registro por primera vez.

Cuánto cuesta sacar el registro de conducir

Licencia de conducir. Foto: Gobierno de la provincia de Buenos Aires

Original, renovación o reemplazo

Certificado Nacional de Antecedentes de Tránsito (CENAT): $ 3.520.

CEPAT: $2.227,50.

Tasa municipal: el valor depende de cada municipio.

Duplicados, triplicados y siguientes

Certificado Nacional de Antecedentes de Tránsito (CENAT): $ 5.940.

CEPAT: $ 2.227,50.

Tasa municipal: el valor depende de cada municipio.

Tipos de trámites disponibles en los CEL de Provincia

Licencia de conducir.

Quienes obtienen la licencia inicial deben circular como principiantes durante los primeros seis meses. En ese período no pueden manejar en rutas y deben cumplir restricciones especiales.

El reemplazo se usa cuando el conductor modifica datos personales, como domicilio o apellido. En los cambios de jurisdicción, la licencia anterior debe entregarse y la nueva se otorga solo por el tiempo restante de vigencia.

El trámite de duplicado corresponde a extravío, robo o roturas. En todos los casos, el municipio puede pedir estudios complementarios si lo considera necesario.

Para iniciar cualquier gestión, se exige DNI vigente, comprobantes de pago del CENAT y del CEPAT, libre deuda de infracciones municipales y, en caso de renovación, la licencia anterior o la denuncia de pérdida.

Requisitos obligatorios para sacar o renovar la licencia

Licencia de conducir; carnet de conducción. Foto: Argentina.gob.ar

Quienes tengan enfermedades preexistentes deben presentar certificados médicos actualizados. Además, las clases profesionales requieren antecedentes penales, examen práctico específico y un año mínimo de antigüedad en categoría B.

Los menores de edad necesitan autorización de ambos padres. Puede tramitarse desde los 17 años para autos y desde los 16 para ciclomotores, siempre con aval firmado ante escribano o Juzgado de Paz.

Los exámenes psicofísicos, teóricos y prácticos se realizan en el mismo CEL. Los principiantes deben aprobar el curso obligatorio de educación vial, que puede hacerse online o de forma presencial según disponga cada municipio.