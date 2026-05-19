Qué comprar en el Mercado Central:

El Mercado Central difundió un nuevo relevamiento con los precios promedio de frutas y verduras durante las semanas 19 y 20 del año. Foto: NA.

El nuevo relevamiento del Departamento de Estadística y Transparencia sobre precios mayoristas volvió a reflejar fuertes movimientos en el mercado de frutas y verduras durante las semanas 19 y 20 del año. Mientras algunos productos registraron importantes aumentos por problemas climáticos y menor abastecimiento, otros lograron mantener valores más accesibles gracias a una oferta estable y al ingreso de mercadería desde distintas regiones productivas.

El informe del Mercado Central muestra cómo las lluvias, las bajas temperaturas y el recambio estacional continúan impactando sobre el precio de alimentos clave para el consumo diario.

Las 6 frutas y verduras más baratas de la temporada: precios y recomendaciones

Entre las frutas y verduras que presentan mejores condiciones de abastecimiento y valores más convenientes para esta época del año aparecen las siguientes opciones:

Frutas más baratas (Semana 20)

Mandarina : $645,16 por kg

Limón : $731,22 por kg

Naranja : $892,59 por kg

Banana : $1.132,34 por kg

Pomelo : $1.166,67 por kg

Pera: $1.500,60 por kg

La mandarina, el limón y la naranja aparecen entre las frutas más económicas de la temporada otoño-invierno. Foto: Mercado Central.

Verduras más baratas (Semana 20)

Zapallo : $512,54 por kg

Cebolla : $593,33 por kg

Papa : $722,22 por kg

Acelga : $894,58 por kg

Zanahoria : $992,81 por kg

Batata: $1.234,26 por kg

El zapallo y la cebolla lideran el ranking de las verduras más baratas en los mercados mayoristas. Foto: Mercado Central.

Especialistas recomiendan aprovechar las frutas y verduras de estación, ya que suelen ofrecer mejor calidad, mayor frescura y precios más competitivos.

Reporte semanal del Mercado Central: cuánto subieron el resto de las frutas y hortalizas

Entre los productos que más aumentaron durante las últimas semanas aparece la papa. Según el relevamiento del Mercado Central, las malas condiciones climáticas en las zonas productivas redujeron significativamente el ingreso de mercadería, generando una fuerte suba en los precios mayoristas.

La cebolla atravesó una situación similar. Los inconvenientes climáticos afectaron el abastecimiento y provocaron una tendencia alcista en los valores de venta.

Las condiciones climáticas y el nivel de abastecimiento continúan impactando en el valor de frutas y hortalizas. Foto: Facebook / Corporación Mercado Central de Buenos Aires.

El tomate también mostró aumentos. Actualmente, gran parte de la oferta proviene de las zonas productivas del NOA y Corrientes, donde se registraron mejoras en calidad y maduración. A esto se sumó el ingreso de partidas importadas desde Chile, factor que terminó impulsando aún más los precios.

Otro de los productos que registró subas fue el zapallito. Las bajas temperaturas redujeron los niveles de producción y limitaron los envíos hacia el mercado concentrador, generando menor disponibilidad.

En tanto, la zanahoria aumentó hacia finales de la semana luego de las tormentas que afectaron las zonas productivas de Mar del Plata, complicando el abastecimiento.

Productos como el tomate, la papa y el zapallito registraron importantes aumentos por menor ingreso de mercadería. Foto: Facebook / Corporación Mercado Central de Buenos Aires.

Dentro del segmento de frutas, la uva mostró una tendencia alcista debido a la mayor participación de mercadería importada frente a la oferta nacional.

El informe también destaca que la dinámica de precios continúa fuertemente condicionada por factores climáticos, costos logísticos y cambios estacionales en la producción, elementos que impactan directamente sobre el bolsillo de los consumidores.

Dónde queda y cómo llegar al Mercado Central: opciones en auto y en transporte público

Para llegar al Mercado Central de Buenos Aires tenés varias opciones, tanto en auto como en transporte público.

El predio está ubicado sobre la Autopista Riccheri y Boulogne Sur Mer, en Tapiales, partido de La Matanza, a pocos minutos de la Avenida General Paz.

La forma más directa desde CABA es:

Tomar la Autopista Riccheri en dirección a Ezeiza.

Bajar en la salida N.º 17.

Seguir los carteles hacia el acceso principal del Mercado Central.

Dirección:

Av. de Circunvalación 2602, Tapiales, Buenos Aires.

Por otro lado, las líneas de colectivo que ingresan directamente al Mercado Central son:

Línea 8 (ramal B)

Línea 298 (ramal B)

También pasan por las inmediaciones: