Día Mundial de la salud. Entrevista exclusiva con una médica pediatra. Foto: Unsplash

Este 7 de abril es el Día Mundial de la Salud en conmemoración de la fundación de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en 1948. Una pregunta constante de padres y madres a la hora de que sus hijos presentan un mínimo síntoma de desmejora es: ¿Lo llevo al pediatra? Y la auto-respuesta común suele ser un sí, por lo que en épocas invernales se satura el sistema de salud.

En una entrevista exclusiva para Canal 26, la médica pediatra Catalina Smario, MN 101259, aclara las dudas más comunes de los padres respecto a la salud de sus hijos y aconseja sobre cuándo llevarlo al médico.

Catalina Smario, médica pediatra Foto: Canal 26

Cada cuánto llevar a mi hijo al médico

“Hasta el año de vida el control es 1 vez al mes, hasta los dos años es cada tres meses y hasta los 3 o 4 años es cada seis meses. Y después es el control anual para toda la vida”, afirma la doctora respecto al “niño sano”.

La doctora Smario comenta que la frecuencia en la consulta depende del momento del año, “se consulta muchísimo por el apto físico desde febrero hasta abril por el colegio y las actividades extracurriculares”. Además, resalta que en la época invernal se consulta muy frecuentemente por patologías respiratorias.

Pediatra Foto: Unsplash

Cuáles son las consultas más comunes

La profesional cuenta: “Aumentó muchísimo en mi consultorio la consulta del trastorno del habla y del lenguaje y la sospecha de los padres de autismo. En la misma consulta te das cuenta que los chicos usan pantallas. Está desaconsejado el uso de pantallas durante muchas horas desde tan chicos”.

Además, apunta contra la desinformación y sobreinformación en casos del trastorno del espectro autista. “Los padres vienen con más dudas que antes y desinformados porque no es lo mismo que un profesional te explique o que lo busque en internet”, comenta la doctora.

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Cuándo consultar por fiebre y cuándo no

La fiebre es uno de los síntomas que más consultas lleva en niños. La doctora Smario comenta: “Si el niño tiene fiebre se esperan 48 horas por si aparece algún otro síntoma pero la ansiedad de los padres no les permite esperar dos días si su hijo tiene fiebre y es entendible”.

Además, la automedicación es muy común en estos casos pero “está desaconsejada siempre en el chico y en el adulto”.

La doctora comenta: “La APS, Atención Primaria de Salud, se basa en la promoción y prevención de la salud”. Dentro de la cual remarca como un “pilar importantísimo” la vacunación completa acorde a edad.