OMS. Fuente: Reuters

El canciller Pablo Quirno informó que hoy se hace efectiva la salida del organismo sanitario internacional, anunciada el 17 de marzo de 2025. “Hoy se hace efectivo el retiro de la Argentina de la Organización Mundial de la Salud (OMS), al cumplirse un año de la notificación formal realizada por nuestro país”, afirmó en su cuenta de X.

Quirno agregó: “La Argentina comunicó esta decisión mediante una nota dirigida al Secretario General de la Organización de las Naciones Unidas, en su carácter de depositario de la Constitución de la OMS, el 17 de marzo de 2025. De conformidad con lo establecido en la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, el retiro se produce un año después de realizada esa notificación”.

El funcionario celebró el acuerdo comercial entre EEUU y Argentina. Foto: Noticias Argentinas

Qué implica la salida de Argentina de la OMS

Esta salida implica que Argentina dejará de recibir asistencia técnica, fondos y participación en redes de información epidemiológica de la OMS. “Nuestro país continuará promoviendo la cooperación internacional en salud a través de acuerdos bilaterales y ámbitos regionales, resguardando plenamente su soberanía y su capacidad de decisión en materia de políticas sanitarias”, agregó el canciller.

Sin embargo, el país seguirá formando parte de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), la cuál establecerá cupos de exportación que permitan aumentar el volumen de ventas a través del Fondo Rotatorio de la OPS. Este mecanismo, que hasta la fecha se ocupaba de comercializar vacunas, sumará ahora medicamentos de alto costo producidos localmente.

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La relación entre la Argentina y la OPS

Autoridades de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) mantuvieron en los últimos días reuniones con los principales laboratorios farmacéuticos con presencia en la Argentina, tanto nacionales como multinacionales, con el objetivo de definir cupos de exportación y así incrementar las ventas a través del Fondo Rotatorio del organismo. Hasta ahora enfocado en la comercialización de vacunas, el mecanismo sumará medicamentos de alto costo producidos en el país.

El encuentro fue encabezado por el director de la OPS, Jarbas Barbosa, junto al ministro de Salud de la Nación, Mario Lugones, y marcó un giro en la dinámica de cooperación entre el organismo internacional y la industria local. También participaron el titular de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), Luis Fontana; funcionarios del Ministerio de Salud; representantes de las cámaras farmacéuticas CILFA y Cooperala; delegados de laboratorios internacionales agrupados en la Cámara Argentina de Especialidades Medicinales (CAEME); y más de 40 laboratorios nacionales. Por la OPS, estuvieron además el director del Fondo Rotatorio, Santiago Cornejo, y la representante en el país, Eva Llovis.

Directora de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), Carissa Etienne y el Secretario de Salud de México, Jorge Alcocer Varela

Entre los principales anuncios, se destacó una iniciativa vinculada a la ANMAT. El plan apunta a que, además de sus funciones habituales de registro de medicamentos, el organismo amplíe el alcance de sus autorizaciones para que sean reconocidas de manera automática por los países que participan de compras conjuntas a través del Fondo Rotatorio.