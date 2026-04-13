La idea no es reemplazarlo, pero sí ofrecer una alternativa Foto: Foto generada con IA Canal 26

Durante más de un siglo, el Canal de Panamá fue una pieza casi irremplazable del comercio internacional. Sin embargo, el cambio climático comenzó a poner en evidencia una fragilidad impensada: su dependencia del agua dulce. En ese nuevo escenario, un ambicioso proyecto mexicano empieza a ganar atención global por una razón tan simple como disruptiva: conecta dos océanos… sin que el agua sea necesaria.

Se trata del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, una megaestructura logística de más de 300 kilómetros que atraviesa el sur de México y une el océano Pacífico con el Golfo de México mediante puertos, ferrocarriles e infraestructura industrial. No es un canal tradicional, pero apunta a cumplir una función estratégica similar cuando las rutas marítimas se ven comprometidas.

Un “canal seco” en pleno siglo XXI

A diferencia de los canales clásicos, este sistema no utiliza esclusas ni vías navegables. Su lógica es terrestre: la carga se descarga en un puerto, cruza el istmo mexicano en tren y vuelve a embarcarse en el otro océano. Ese concepto le valió el apodo de “canal seco”, una solución que gana relevancia en un mundo donde las cadenas logísticas son cada vez más vulnerables.

Conectar dos océanos sin agua Foto: GOB

El eje central del proyecto es una línea ferroviaria modernizada que conecta Salina Cruz, en el Pacífico, con Coatzacoalcos, en el Golfo. Ingenieros y obreros trabajan desde hace años removiendo millones de toneladas de tierra, reforzando vías, reacondicionando puertos y creando nuevas plataformas logísticas capaces de absorber flujos internacionales de carga.

Por qué este proyecto cobra relevancia ahora

El impulso definitivo llegó cuando el Canal de Panamá tuvo que reducir el tránsito de buques debido al bajo nivel de agua de sus reservas. Las restricciones de calado, las demoras y el aumento de costos obligaron a navieras y grandes operadores a buscar alternativas. En ese contexto, México comenzó a posicionar su corredor interoceánico como una válvula de escape logística, especialmente para momentos críticos.

El objetivo no es reemplazar al canal panameño, algo que incluso las autoridades mexicanas descartan, sino ofrecer una opción complementaria cuando el comercio global enfrenta cuellos de botella inesperados.

¿Una solución más sustentable?

Desde el punto de vista ambiental, el tren tiene ventajas claras frente al transporte por carretera: menor consumo energético por tonelada y menores emisiones de dióxido de carbono. Esto permitió presentar al corredor como una infraestructura más eficiente y moderna.

Sin embargo, la discusión no termina allí. La construcción de la obra implica una intervención profunda en una de las regiones con mayor biodiversidad de México, además de zonas con comunidades históricamente atravesadas por conflictos territoriales. El movimiento de suelos, las modificaciones del drenaje natural y la presión sobre los ecosistemas locales generan cuestionamientos legítimos.

Especialistas señalan que el verdadero impacto ambiental deberá evaluarse no solo durante la operación, sino también en las etapas de construcción y desarrollo industrial asociadas.

Canal de Panamá. Foto: Unsplash

Mucho más que transporte de carga

El corredor no se limita a mover mercancías. El plan oficial incluye polos industriales, parques logísticos y zonas de desarrollo económico, con el objetivo de transformar al Istmo de Tehuantepec en un hub regional de alcance internacional.

Esto implica empleo, inversiones y crecimiento económico, pero también nuevos desafíos: consumo de agua, gestión de residuos, demanda energética y necesidad de controles ambientales rigurosos. Diversos informes técnicos ya advierten sobre la importancia de contar con sistemas de monitoreo claros para evitar que el proyecto genere más problemas de los que busca resolver.

Una apuesta estratégica en un mundo inestable

En un contexto global marcado por crisis climáticas, conflictos geopolíticos y fragilidad logística, las alternativas empiezan a valer tanto como las rutas principales. El Corredor Interoceánico no promete reemplazar al Canal de Panamá, pero sí reducir la dependencia de una única vía crítica.

México avanza así con una obra que combina ingeniería, geopolítica y urgencia ambiental. Un proyecto que, sin agua, busca conectar océanos y anticiparse a un futuro donde la infraestructura tradicional ya no alcanza para sostener el comercio global.