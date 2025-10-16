La Tierra desde el espacio, en vivo y las 24 horas: el streaming que muestra el espacio exterior como nunca antes

Space Live ofrece imágenes en tiempo real desde la Estación Espacial Internacional, con cámaras 4K, datos geográficos y música ambiental. La propuesta busca acercar la ciencia a los usuarios y adaptarla a un contenido apto para todo público.

El Planeta Tierra desde el espacio. Foto: X @dominickmatthew

La experiencia de observar la Tierra desde el espacio ya no está reservada solo a astronautas o especialistas. Un nuevo canal, Space Live, transmite en directo imágenes de nuestro planeta desde la Estación Espacial Internacional (EEI) durante las 24 horas del día, ofreciendo una perspectiva única y continua que combina tecnología avanzada y datos en tiempo real.

A diferencia de un programa tradicional, Space Live no se organiza en episodios ni segmentos. La señal ofrece tres perspectivas simultáneas: la zona de acoplamiento de la EEI, un plano horizontal que incluye amaneceres, tormentas y fenómenos climáticos, y una cámara enfocada hacia la superficie terrestre.

Universo, espacio, planeta Tierra. Foto: Unsplash.

Además, un rastreador digital muestra la ubicación exacta de la estación en todo momento, mientras que un sistema de inteligencia artificial aporta información geográfica y meteorológica al instante.

El proyecto, lanzado en el Reino Unido, se desarrolla en colaboración con la empresa Sen y la cadena ITV, que instalaron cámaras 4K para garantizar nitidez y continuidad en la transmisión. A su vez, un fondo musical constante acompaña las imágenes sin distraer al espectador.

Los primeros espectadores destacan la sensación de fascinación que produce observar océanos, costas y cadenas montañosas desde la órbita baja. El recorrido de la EEI sobre distintas regiones, desde Europa hasta Asia y Australia, permite apreciar la escala y fragilidad de nuestro planeta en minutos.

Satélites espacial. Foto: Agencia Espacial Española

Sin embargo, el ritmo pausado y la repetición de paisajes pueden convertir la emisión en un recurso de fondo ideal para estudiar, trabajar o relajarse, más que en un entretenimiento activo.

¿Cómo ver Space Live desde Argentina?

Acceder a ITVX

Space Live está disponible en el canal FAST 22 de ITVX, la plataforma de streaming gratuita del Reino Unido. Es posible acceder a través de este enlace.

Consideraciones para usuarios fuera del Reino Unido

Dado que ITVX está geobloqueado para usuarios fuera del Reino Unido, es posible que sea necesario utilizar una VPN para simular una conexión desde el Reino Unido y acceder al contenido.

Dispositivos compatibles

Space Live está disponible para su visualización en navegadores web desde computadoras de escritorio y portátiles. Además, ITVX ofrece aplicaciones para dispositivos móviles y televisores inteligentes, lo que permite ver el canal en una variedad de dispositivos.

Astronauta en el espacio exterior. Foto: Unspash

Space Live se diferencia de otras alternativas, como las transmisiones de la NASA en YouTube, por la calidad de imagen, la integración de datos y la edición limpia de la señal. Cada órbita, transición de luz y fenómeno climático se muestran con claridad.

La iniciativa se enmarca dentro de la expansión de contenido alternativo de ITVX, que busca combinar ciencia, entretenimiento y educación accesible. La transmisión continua resulta especialmente útil para docentes, estudiantes y aficionados a la astronomía, al brindar imágenes reales y contextualizadas en tiempo real.

Si bien el canal no está diseñado para eventos especiales ni emergencias, su propuesta se centra en la contemplación, la información simple y la conexión visual con el planeta. Con Space Live, la órbita terrestre deja de ser un espacio lejano y se convierte en una ventana, ofreciendo un recurso único para explorar y reflexionar sobre la vida en la Tierra.