Misión china descubre minerales inéditos en la superficie de la Luna:

El anuncio se realizó en el marco del Día del Espacio de China y representa un avance significativo en la exploración del satélite natural terrestre. Foto: Imagen generada con Gemini IA para Canal26.com.

En un nuevo avance para la ciencia espacial, investigadores de China confirmaron el descubrimiento de dos minerales inéditos en muestras lunares recolectadas por la misión Chang’e-5.

El anuncio, realizado en el marco del Día del Espacio de China, posiciona al país asiático en la vanguardia de la exploración del satélite natural y abre nuevas líneas de investigación sobre su formación.

Científicos de China descubrieron dos nuevos minerales lunares, 'Piedra Chang’e de Magnesio' y 'Piedra Chang’e de Cerio'. Foto: Facebook.

¿Cómo fue el proceso de descubrimiento de los minerales lunares?

Los minerales, bautizados como “Piedra Chang’e de Magnesio” y “Piedra Chang’e de Cerio”, fueron validados por la Asociación Mineralógica Internacional, lo que los convierte en el séptimo y octavo descubrimiento de este tipo en la historia de la exploración lunar.

Este dato no es menor: cada nuevo mineral identificado en la Luna representa una pieza clave para reconstruir su pasado geológico. En términos científicos, ambos compuestos presentan propiedades altamente singulares.

Hallazgo histórico en la Luna: descubren dos nuevos minerales únicos que no existen en la Tierra.

“Ambas piedras pertenecen al grupo de los fosfatos de tierras raras, con estructuras cristalinas exquisitas y únicas que no tienen correspondencia exacta en la Tierra”. Esta característica los convierte en objetos de estudio prioritarios para comprender las diferencias entre la geología lunar y la terrestre.

Las características de los nuevos materiales hallados por China

La “Piedra Chang’e de Magnesio”, por ejemplo, fue hallada en rocas basálticas perforadas en la superficie lunar y presenta cristales microscópicos que oscilan entre 2 y 30 micras.

Por su parte, la “Piedra Chang’e de Cerio” no solo fue detectada en muestras recolectadas por la misión, sino también en un meteorito lunar caído en China, lo que refuerza su relevancia científica.

Científicos de China descubrieron dos nuevos minerales lunares, 'Piedra Chang’e de Magnesio' y 'Piedra Chang’e de Cerio'. Foto: RT.

¿Por qué estos minerales son diferentes a los encontrados en la Tierra?

Porque ambos minerales se integran en el grupo de la merrillita, una familia de fosfatos presente en distintos cuerpos celestes como Marte y asteroides.

Sin embargo, su composición química y su distribución varían, lo que sugiere procesos de formación diferenciados en cada entorno espacial.

El impacto de este descubrimiento en la carrera espacial actual

Los especialistas destacan que estos hallazgos no solo amplían el catálogo mineralógico lunar, sino que también permiten profundizar en interrogantes clave: cómo se formó la Luna, cuál fue su evolución térmica y qué materiales predominan en su estructura interna.

Científicos de China descubrieron dos nuevos minerales lunares, 'Piedra Chang’e de Magnesio' y 'Piedra Chang’e de Cerio'. Foto: RT.

En un contexto de renovada carrera espacial, este tipo de descubrimientos refuerza la importancia de las misiones de recolección de muestras y su análisis en la Tierra. La información obtenida podría ser determinante para futuras misiones tripuladas y para el desarrollo de tecnologías de explotación de recursos fuera del planeta.