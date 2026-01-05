Llega el eclipse solar total más largo del siglo: el día se convertirá de noche y no volverá a pasar en 100 años

Los científicos analizaron eclipses desde el 4000 a.C. hasta el año 8000, lo que permite prever con altísima precisión cuándo y cómo ocurrirán estos fenómenos, con márgenes de error mínimos.

Eclipse solar, foto NA

La NASA anunció que se producirá un eclipse solar total con una duración excepcional. Mientras que la mayoría de estos fenómenos alcanza apenas unos dos minutos, este evento se extenderá mucho más. Para científicos y aficionados, será una oportunidad única de presenciar un espectáculo astronómico de enorme magnitud.

Cuándo será el eclipse solar total más largo del siglo

El fenómeno tendrá lugar el 2 de agosto de 2027 y alcanzará una duración de 6 minutos y 22 segundos, una marca que no se repetirá en varias décadas y que solo tiene un antecedente cercano en el eclipse ocurrido en 1991.

Según explican desde la agencia espacial, estos cálculos son posibles gracias a estudios que abarcan miles de años. Los científicos analizaron eclipses desde el 4000 a.C. hasta el año 8000, lo que permite prever con altísima precisión cuándo y cómo ocurrirán estos fenómenos, con márgenes de error mínimos.

Cuándo será el eclipse solar total más largo del siglo. Foto: REUTERS

Por qué el eclipse de 2027 será extraordinario

La mayoría de los eclipses solares totales dura apenas unos minutos, pero en este caso se dará una combinación poco frecuente de condiciones astronómicas. La Tierra estará en el afelio, es decir, en el punto más alejado del Sol, mientras que la Luna se encontrará en el perigeo, su máxima cercanía al planeta. A esto se suma que la trayectoria de la sombra lunar atravesará zonas cercanas al Ecuador, lo que prolonga la duración de la totalidad.

Desde la NASA detallan que estos factores harán que el Sol se vea ligeramente más pequeño y la Luna más grande en el cielo, permitiendo una oscuridad prolongada. Gracias a modelos matemáticos basados en las leyes del movimiento de Newton, los astrónomos pueden anticipar con exactitud la duración, el horario y el recorrido del eclipse incluso con siglos de anticipación.

Dónde se podrá ver el eclipse

El fenómeno tendrá un alcance geográfico amplio y será visible en regiones de África, Europa, Medio Oriente y Asia. El punto donde la fase total alcanzará su mayor duración será Luxor, en Egipto, donde el cielo permanecerá completamente oscuro durante más de seis minutos.

Eclipse solar. Fuente: Reuters

La sombra de la Luna se iniciará sobre el océano Atlántico y avanzará por España, Marruecos, Argelia, Túnez, Libia, Egipto, Sudán, Arabia Saudita, Yemen y Somalia. Se desplazará a una velocidad aproximada de 258 kilómetros por hora, recorriendo más de 15.000 kilómetros y cubriendo una superficie cercana a los 2,5 millones de kilómetros cuadrados.

Luxor se perfila como uno de los destinos clave para observar el evento, gracias a su clima seco y cielos despejados. También se prevén propuestas especiales, como viajes organizados, cruceros y vuelos diseñados para seguir la trayectoria del eclipse.

Cómo observarlo de forma segura

La NASA recuerda que la observación debe hacerse siempre con lentes certificados ISO 12312-2 o con instrumentos ópticos equipados con filtros solares. Mirar el Sol sin protección puede causar daños irreversibles en la vista, excepto durante los breves instantes de totalidad y únicamente dentro de la franja donde el eclipse es completo.

Eclipse solar, Reuters.

Además, se espera una cobertura global con transmisiones en alta definición y experiencias interactivas. Para 2027, tecnologías como la realidad aumentada permitirán vivir el eclipse desde cualquier lugar del planeta de una manera mucho más inmersiva.

Más allá de lo científico, el eclipse tendrá un fuerte impacto cultural. En sitios históricos como Luxor, el cruce entre astronomía, historia y turismo convertirá el evento en una experiencia única. Si en la antigüedad estos fenómenos se interpretaban como señales divinas, hoy representan uno de los mayores logros del conocimiento humano.

Tal como destacan desde la agencia espacial, será el eclipse solar más largo del siglo y uno de los más extensos jamás registrados. Quienes tengan la oportunidad de presenciarlo vivirán un momento excepcional, difícil de repetir y profundamente impactante.