Un espectáculo que podrá verse en el cielo: cuándo será la luna roja en Argentina Se trata de uno de los eventos astronómicos más importantes del 2026. Nuestro país estará posicionado como uno de los grandes privilegiados para observar a simple vista este fenómeno natural.
Uno de los eventos astronómicos más importantes del 2026 ya tiene fecha confirmada y la Argentina tendrá una posición privilegiada para poder presenciar este fenómeno. Se trata de la llamada “luna de sangre”, un eclipse lunar total que ocurrirá entre el 2 y el 4 de marzo.
Durante aproximadamente 80 minutos, la Luna se teñirá de tonos rojizos, cobrizos o anaranjados, un espectáculo natural que podrá apreciarse a simple vista en varias regiones del territorio nacional, siempre que las condiciones climáticas acompañen.
La denominada “luna de sangre” ocurre cuando la Luna entra completamente en la sombra de la Tierra, en lo que se conoce como eclipse lunar total. Y a diferencia de otros eventos astronómicos, la Luna no desaparecerá en el cielo, sino que la atmósfera terrestre filtra la luz solar y deja pasar principalmente los tonos rojos, que se proyectan sobre la superficie lunar y le dan su característico color.
Este efecto visual es el que convierte al eclipse en uno de los fenómenos astronómicos más impactantes y esperados por expertos y aficionados.
Desde dónde podrá verse el eclipse lunar total
El eclipse podrá observarse desde América del Norte y del Sur, el océano Pacífico y amplias regiones de Asia y Oceanía. También será visible de manera completa en el oeste de Estados Unidos y Canadá, las islas del Pacífico y Nueva Zelanda.
Según datos del sitio especializado Time and Date, solo el 2% de la población mundial, es decir unas 176 millones de personas, podrá observar todas las fases del eclipse (penumbral, parcial y total). Sin embargo, cerca del 31% de la población mundial, aproximadamente 2.500 millones de personas, podrá ver la totalidad del fenómeno. Argentina se encuentra dentro de ese grupo privilegiado.
Esto significa que no hace falta trasladarse a una zona específica del país para observarlo: desde grandes ciudades como Buenos Aires, Córdoba, Rosario, Mendoza o Salta, hasta lugares más rurales o con cielos más oscuros en provincias como San Juan, La Pampa, Patagonia y el norte argentino, el eclipse será visible a simple vista.
Sin embargo, para verla en todo su esplendor, se recomienda ir a las zonas con menor contaminación lumínica, como parques nacionales, áreas rurales o sierras, que ofrecerán una vista más espectacular del cielo nocturno, permitiendo apreciar mejor el color rojizo de la Luna.