La NASA anunció la construcción de una base permanente en la Luna:

La NASA se enfocará en construir una base lunar Foto: Gemini IA

La NASA anunció un cambio en sus objetivos de exploración lunar, al suspender la construcción de la estación espacial orbital Gateway y , en cambio, se centrará en desarrollar una base permanente en la superficie de la Luna.

El director de la agencia, Jared Isaacman, indicó que el nuevo enfoque permitirá realizar operaciones sostenidas directamente en el satélite, optimizando recursos y ampliando la presencia humana fuera de la Tierra.

El cohete Space Launch System de la NASA para la misión Artemis II. Foto: Reuters (Joe Skipper)

“A pesar de los desafíos con algunos equipos existentes, la agencia reutilizará el hardware aplicable y aprovechará los compromisos de sus socios internacionales para respaldar estos objetivos”, afirmó Isaacman, refiriéndose a la colaboración con la Agencia Espacial Europea y otras organizaciones asociadas al proyecto Gateway.

Este anuncio llegó en el marco de la reestructuración del programa Artemis, cuyo objetivo principal era regresar con astronautas a la Luna y establecer allí una presencia permanente. Este es el paso previo antes de pensar en futuras misiones a Marte. Y aunque la misión Artemis 2 ha sufrido retrasos —de febrero a principios de abril— sigue prevista como el primer sobrevuelo lunar en más de medio siglo, preparando el camino para alunizajes sostenidos.

La NASA pretende construir una base lunar

El próximo objetivo de la NASA: el enfoque en la base lunar

La prioridad actual de la NASA será la construcción de infraestructura que permita operaciones continuas en la superficie lunar, un paso clave para la consolidación de la presencia estadounidense. Esta decisión surge luego de críticas al proyecto Gateway, que algunos consideraban un gasto innecesario o una distracción frente a las ambiciones lunares.

Además de la base, ajustará el calendario de vuelos, incluyendo misiones de prueba previas al alunizaje para garantizar la seguridad y eficiencia de las operaciones. En paralelo, se avanza con la misión científica HelioSwarm, que involucra una constelación de nueve satélites diseñada para estudiar el plasma del viento solar y sus interacciones con la magnetosfera terrestre y la Luna. La empresa SFL Missions construirá ocho satélites Node de 150 kg utilizando su plataforma DAUNTLESS, con alta generación de energía y capacidad de propulsión.

Los nodos integrarán instrumentos HelioSwarm desarrollados por la Universidad de New Hampshire, en colaboración con la Agencia Espacial del Reino Unido, el CNES y el Observatorio Astrofísico Smithsonian. Una vez en órbita, los satélites operarán mediante la Red de Espacio Profundo de la NASA para capturar mediciones multipunto y multiescala del flujo de energía solar y la estructura del plasma.

El Dr. Robert E. Zee, director de SFL Missions, destacó: “HelioSwarm proporcionará información crucial sobre cómo la energía turbulenta del Sol impacta nuestra burbuja magnética protectora y llega hasta la Luna, aprovechando nuestras plataformas de alta capacidad para cumplir con los exigentes objetivos de la misión”.

Con 27 años de experiencia y 94 misiones exitosas, SFL Missions desarrolla nanosatélites, microsatélites y constelaciones de hasta 500 kg para observación terrestre, astronomía, comunicaciones y ciencia. Actualmente cuenta con 36 satélites en desarrollo y ofrece un programa de Producción Flexible que permite a los clientes decidir dónde fabricar sus satélites: en las instalaciones propias, de terceros o de SFL.