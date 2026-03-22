La NASA detectó, bajo las capas de hielo del noreste de Groenlandia, los restos de Camp Century. Foto: Imagen generada con Gemini IA para Canal26.com.

Un descubrimiento inesperado en el Ártico volvió a poner en el centro de la escena uno de los capítulos más enigmáticos de la Guerra Fría. Investigadores de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) detectaron, bajo las capas de hielo del noreste de Groenlandia, los restos de Camp Century, una base militar estadounidense que permaneció oculta durante más de medio siglo.

El hallazgo se produjo durante una misión científica cuyo objetivo inicial era estudiar el comportamiento de los glaciares. Sin embargo, el uso de tecnología de radar de alta precisión permitió identificar estructuras artificiales enterradas a más de 30 metros de profundidad, revelando una compleja red subterránea que alguna vez funcionó como una “ciudad bajo el hielo”.

La NASA detectó, bajo las capas de hielo del noreste de Groenlandia, los restos de Camp Century. Foto: Wikipedia.

Una ciudad nuclear en pleno Ártico

Construida en la década de 1950, Camp Century fue concebida como parte de un proyecto secreto del Pentágono en el contexto de la Guerra Fría. La base incluía túneles interconectados, laboratorios, dormitorios, áreas recreativas y capacidad para albergar a unas 200 personas.

Uno de los aspectos más llamativos de la instalación era su fuente de energía: un reactor nuclear portátil que permitía sostener el funcionamiento del complejo en condiciones extremas. Este detalle refuerza la magnitud del proyecto y el nivel de desarrollo tecnológico alcanzado en aquel entonces.

Camp Century y sus distintas instalaciones. Foto: Robert Weiss.

El hallazgo fue posible gracias al radar UAVSAR, una herramienta desarrollada por la NASA para estudiar las capas de hielo en regiones polares. Este sistema permite obtener imágenes detalladas del subsuelo, lo que resultó clave para detectar anomalías que no correspondían a formaciones naturales.

Los datos obtenidos permitieron reconstruir por primera vez el diseño completo de Camp Century, abandonada en 1967. Según especialistas, la precisión del radar fue tal que permitió distinguir túneles, estructuras y áreas funcionales con notable claridad.

El trasfondo: el Proyecto Iceworm

Aunque en su momento la base fue presentada como una estación científica, documentos desclasificados en 1996 revelaron su verdadero propósito: el denominado Proyecto Iceworm. Este plan contemplaba la instalación de una red de hasta 600 misiles nucleares bajo el hielo de Groenlandia, una estrategia militar que buscaba posicionar armamento en un punto clave frente a la Unión Soviética.

La base militar Camp Century. Foto: Wikipedia.

Sin embargo, el proyecto nunca se concretó. Los constantes movimientos del hielo hacían inviable mantener estructuras estables a largo plazo, lo que llevó al abandono de la base.

El descubrimiento también revive tensiones históricas entre Estados Unidos y Dinamarca. En aquel momento, el gobierno danés había declarado su territorio libre de armas nucleares, pero no fue informado sobre los verdaderos objetivos del proyecto militar.

Hoy, el hallazgo no solo aporta nueva evidencia sobre la magnitud de las operaciones secretas durante la Guerra Fría, sino que también plantea interrogantes sobre el impacto ambiental y político de estas iniciativas.

La base militar Camp Century. Foto: NASA.

Más allá de su valor histórico, el redescubrimiento de Camp Century abre nuevas líneas de investigación sobre el Ártico, una región cada vez más relevante por el cambio climático y la geopolítica global.

Lo que comenzó como un estudio científico terminó revelando una historia oculta durante décadas: una ciudad nuclear enterrada bajo el hielo, testigo silencioso de una época marcada por la tensión y la carrera armamentista.