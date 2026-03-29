Misión Artemis II de la NASA. Foto: REUTERS

La NASA ultima detalles para llevar a cabo Artemis II, misión que realizará el primer vuelo tripulado alrededor de la Luna desde 1972, año en el que terminó la era Apolo.

El vuelo está conformado por la siguiente tripulación: Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen (de la Agencia Espacial Canadiense), quienes viajarán a bordo del poderoso cohete Space Launch System (SLS) y la nave Orion durante una misión de 10 días.

Según la NASA, la misión, que durará diez días, permitirá poner a prueba en condiciones reales los sistemas de soporte vital de la cápsula tripulada, lo cual servirá de cara a futuras misiones que buscarán regresar a la superficie lunar.

Misión Artemis II de la NASA. Video: REUTERS

Cabe recordar que este vuelo no incluye alunizaje, aunque será esencial para garantizar la seguridad de misiones posteriores como Artemis IV, prevista para 2028, donde dos astronautas sí descenderán a la superficie lunar.

Cuándo será el lanzamiento de Artemis II

Después de haber solucionado las fallas que provocaron su aplazamiento en febrero y tras haber considerado los desafíos durante la revisión de preparación de vuelo, la agencia espacial estadounidense informó que el lanzamiento será el próximo miércoles 1 de abril.

A qué hora será el lanzamiento de Artemis II

El despegue se llevará a cabo desde el Centro Espacial Kennedy en Florida y tendrá una ventana de dos horas, que comenzará a las 18:24 hora local (19.24 hora argentina). En caso de que las condiciones climáticas no acompañen o se presenta algún problema mecánico, la NASA trasladará la misión para los días siguientes.

El evento será transmitido en directo para todo el mundo a través de NASA+, el canal de YouTube de la agencia y plataformas asociadas, con señal en español disponible desde las 17:45 hora de Argentina. La cobertura incluirá imágenes, audio y comunicaciones en tiempo real desde la nave.

Misión espacial Artemis II de la NASA. Foto: EFE

“Nuestra tripulación de Artemis II dará vueltas alrededor de la Luna, pero siempre encontrarán el camino de regreso a casa. Durante este complejo viaje, los cuatro astronautas recorrerán aproximadamente 685.000 millas”, se lee en su cuenta oficial de X.

Durante toda la misión, la NASA mantendrá transmisiones constantes con el fin de que el público pueda seguir cada etapa del vuelo, desde la navegación y las tareas en la nave hasta el sobrevuelo de la Luna y el regreso.

Cronograma oficial de Artemis II, con fecha y hora de argentina

La NASA detalló la agenda de eventos que habrá antes y después al lanzamiento de Artemis II. Los mismos van desde la llegada de la tripulación al Centro Espacial Kennedy hasta el regreso y recuperación de la nave Orion.

Lunes 30 de marzo : a las 17 hora local (16 hora de Argentina) se realizará una actualización del estado de la misión y la nave.

Martes 31 de marzo : a las 15 hora local (14 hora de Argentina)se comunicará un informe sobre la cuenta regresiva y condiciones de lanzamiento.

Miércoles 1 de abril : a las 7.45 (6.45 de Argentina) comienza la cobertura de las operaciones de carga de combustible y la preparación del SLS. A las 12.40 (11.40 de Argentina) inicia la transmisión en NASA+ y YouTube. El lanzamiento está programado para las dos horas después. Luego, la NASA celebrará una conferencia de prensa.

Lunes 6 de abril : la tripulación superará el récord de distancia alcanzada por humanos con respecto a la Tierra (más de 400.000 kilómetros).

Viernes 10 de abril : a las 18.30 (17.30 hora argentina) comenzará la cobertura del regreso.

Sábado 11 de abril: a las 00.35 (23.35 del día 10 en Argentina) habrá una conferencia de prensa desde el Centro Espacial Johnson.

La tripulación de Artemis II espera que “la Luna sea destino para todos”

La tripulación Artemis II expresó este domingo, en su última interacción con el público, que espera que esta misión signifique que todas las personas puedan ver al satélite natural como un destino que puedan visitar.

“Es nuestra fuerte esperanza que esta misión sea el comienzo de una era en la que todos, cada persona en la Tierra, pueda mirar la Luna y pensar en ella como un destino”, declaró la astronauta Christina Koch, especialista de misión de la NASA, desde la cuarentena en Cabo Cañaveral, en Florida.

Los cuatro astronautas de Artemis II ofrecieron una última conferencia de prensa virtual antes del lanzamiento desde el Centro Espacial Kennedy, donde el viernes empezaron su cuarentena.

Astronautas de Artemis II. Foto: EFE

La misión representa “un peldaño hacia Marte”, donde “podría haber mayor probabilidad de encontrar evidencia de una vida pasada”, resaltó Koch.

“Tenemos la oportunidad de responder la pregunta que podría ser la cuestión de nuestra vida, que es: ¿estamos solos? Cuando salimos y conocemos gente las personas preguntan todo el tiempo: ¿has visto evidencia de esto? ¿Qué podemos aprender? Y el hecho es que responder esta pregunta comienza en la Luna”, señaló.