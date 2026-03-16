Ronald J. Garan Jr, astronauta de la NASA. Foto: X / @Astro_Ron.

El exastronauta de Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA), Ronald J. Garan Jr., compartió una reflexión que desafía la forma en que la humanidad comprende su lugar en el planeta. Tras pasar 178 días en órbita a bordo de la Estación Espacial Internacional y recorrer más de 71 millones de millas (unos 114 millones de kilómetros), el ingeniero estadounidense asegura haber descubierto lo que describe como “la gran mentira” sobre cómo funciona nuestra civilización.

Durante su estancia en el espacio, Garan experimentó el llamado “efecto perspectiva”, un fenómeno psicológico que muchos astronautas reportan tras observar la Tierra desde el exterior. Esta experiencia suele provocar un cambio profundo en la forma de percibir el planeta, su fragilidad y la interdependencia de todos los sistemas que sostienen la vida.

El exastronauta de Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA), Ronald J. Garan Jr., compartió una reflexión que desafía la forma en que la humanidad comprende su lugar en el planeta. Foto: EFE

En una entrevista con el medio Big Think, el exastronauta relató que desde la cúpula de observación de la estación espacial pudo contemplar con enorme claridad distintos fenómenos naturales, desde intensas tormentas eléctricas hasta cortinas de auroras que se extienden sobre la atmósfera.

Sin embargo, fue la visión de la capa que protege a la Tierra lo que le generó una reflexión aún más profunda.

Una “revelación aleccionadora” desde el espacio

Según explicó, la atmósfera terrestre aparece desde la órbita como una franja extremadamente delgada que envuelve el planeta. Para el astronauta, observar esa capa frágil que sostiene toda la vida fue una experiencia reveladora.

El Planeta Tierra desde el espacio. Foto: X @dominickmatthew.

Fue entonces cuando comprendió lo que describió como una “revelación aleccionadora”, al darse cuenta de que los sistemas humanos están organizados bajo una lógica equivocada.

Garan explicó que al mirar el planeta desde el espacio no se distinguen fronteras políticas, economías ni mercados financieros. Sin embargo, en la práctica, la humanidad organiza su sistema social como si los mecanismos que sostienen la vida dependieran de la economía global.

Para el exastronauta, esa lógica invierte el orden real de las prioridades. En términos físicos, sostiene, el planeta sostiene a la sociedad y la sociedad sostiene a la economía. Pero el modelo actual funciona como si la economía fuera la base que permite la existencia de todo lo demás.

Según su visión, esta distorsión conceptual estaría detrás de varios de los problemas ambientales más graves que enfrenta la humanidad, como el cambio climático, la pérdida de biodiversidad y la deforestación.

Garan explicó que al mirar el planeta desde el espacio no se distinguen fronteras políticas, economías ni mercados financieros.

El “efecto perspectiva” y una nueva forma de pensar el planeta

El astronauta considera que muchos de los desafíos globales actuales no son crisis aisladas, sino el resultado de una falla más profunda en la manera en que los seres humanos perciben su relación con el planeta.

Para ilustrarlo, recurre a una comparación con el mito de la caverna del filósofo Platón. Según Garan, la humanidad cree comprender la realidad completa, cuando en realidad observa solo una versión parcial y distorsionada de ella.

Desde su perspectiva, esta falta de visión integral dificulta la implementación de soluciones duraderas para los problemas globales.

Por eso propone adoptar lo que denomina una “perspectiva orbital”, un enfoque que implica reconocer la profunda interdependencia entre todos los sistemas de la Tierra. Para el exastronauta, esta idea no debe entenderse únicamente como una reflexión filosófica, sino como un hecho científico.

Una visión global para el futuro de la humanidad

Para explicar cómo aplicar este cambio de mentalidad, Garan utiliza una técnica del lenguaje cinematográfico conocida como dolly zoom, que consiste en alejar la mirada para obtener una visión más amplia sin perder de vista los detalles.

El astronauta considera que muchos de los desafíos globales actuales no son crisis aisladas, sino el resultado de una falla más profunda en la manera en que los seres humanos perciben su relación con el planeta.

Este ejercicio simbólico permitiría observar la realidad desde una escala más amplia sin perder la empatía y la responsabilidad hacia el presente. Según el exastronauta, superar la lógica del “nosotros contra ellos” es uno de los pasos fundamentales para que la humanidad avance en su evolución colectiva.

En ese sentido, sostiene que solo cuando se alcance una conciencia global sobre la interconexión de la vida será posible enfrentar con éxito los desafíos que afectan a la especie humana.

La imagen del planeta como una única unidad en medio del cosmos, reforzada por fotografías históricas como Earthrise tomada en 1968 durante la misión Apollo 8, continúa siendo para Garan uno de los recordatorios más poderosos de nuestra realidad compartida.

Y, como concluye el propio astronauta, la humanidad debe recordar que no está separada del universo, sino que forma parte de él: “Somos el universo tomando conciencia de sí mismo”.