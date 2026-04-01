Lanzamiento de la misión Artemis II a la Luna Foto: REUTERS

Llegó el gran día. La NASA lanzó este miércoles 1 de abril la misión Artemis II, su misión más ambiciosa en décadas, que traslada a cuatro astronautas a la órbita de la Luna por primera vez desde 1972.

El cohete SLS (Space Launch System) y la nave Orión partieron de la plataforma de lanzamiento a las 19.35 (hora de argentina) desde el Centro Espacial Kennedy (Florida, Estados Unidos). Los astronautas de la NASA Reid Wiseman, Christina Koch y Victor Glover, y el de la agencia espacial canadiense (CSA), Jeremy Hansen, son los protagonistas de esta misión, la primera que viaja a la órbita del satélite natural desde la Apolo 17, en 1972.

La cuenta regresiva comenzó oficialmente el lunes con un 80% de probabilidad de buen clima, y la agencia espacial estadounidense aseguró que, en términos generales, no existían preocupaciones sobre la misión.

Sin embargo, apenas momentos antes del despegue, los técnicos arreglaron un sensor que mostraba que una batería del Sistema de Aborto de Lanzamiento (LAS) estaba más caliente de lo normal y también solucionaron un problema con el equipo de comunicaciones.

Astronautas de la Misión Artemis II de la NASA. Foto: REUTERS

Pese a ello, en ningún momento la NASA interrumpió la cuenta regresiva para el despegue desde el Centro Espacial Kennedy de la misión de 10 días que llevará a cuatro astronautas alrededor de la Luna, pues las probabilidades de buen clima subieron a un 90% de un 80% previo.

La NASA suma tecnología argentina en Artemis II

Argentina es parte de Artemis II gracias al microsatélite ATENEA, un desarrollo del sistema científico nacional que marcará un récord para la tecnología espacial local. El mismo fue seleccionado como carga secundaria de la misión y convertirá al país en el único representante de América Latina en este lanzamiento.

El microsatélite fue desarrollado por la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE) junto a universidades e instituciones científicas argentinas. Su inclusión en Artemis II es considerada un hito por tratarse de una misión tripulada con destino al espacio profundo, un entorno hasta ahora inédito para satélites nacionales.

ATENEA es un CubeSat 12U, de aproximadamente 30 x 20 x 20 centímetros, diseñado para operar a unos 70.000 kilómetros de la Tierra. Esa distancia lo convertirá en el microsatélite argentino que habrá viajado más lejos hasta la fecha.

El equipo que desarrolló ATENEA Foto: NA

Los detalles de Artemis II, una misión para ofrecer respuestas

Los cuatro astronautas, que acumulan 661 días en el espacio, abandonaron su cuarentena el pasado viernes, y el fin de semana ofrecieron su última conferencia de prensa antes del viaje a la Luna.

“Tenemos la oportunidad de responder la pregunta que podría ser la cuestión de nuestra vida, que es: ¿estamos solos? Cuando salimos y conocemos gente las personas preguntan todo el tiempo: ¿has visto evidencia de esto? ¿Qué podemos aprender? Y el hecho es que responder esta pregunta comienza en la Luna”, dijo Koch, que se convertirá en la primera mujer en alcanzar la órbita lunar.

Artemis II tendrá una duración de “diez días” y se espera que sea la misión tripulada que más se aleje de la Tierra, superando los más de 400.000 kilómetros que alcanzó el Apolo 13. Gracias a ello, sus tripulantes verán la cara oculta de la Luna, algo que hizo por primera vez la misión Apolo 8 en 1968.

Además, la misión inaugurará una era de exploración más representativa, al incluir por primera vez en una misión lunar a una mujer, un astronauta afroamericano y un canadiense.

Misión espacial Artemis II de la NASA. Foto: EFE

La ventana de abril es la tercera para su lanzamiento, después de que las de febrero y marzo fueran descartadas debido a una filtración de combustible detectada durante la prueba en frío y por problemas en el suministro de helio de la nave cuando ya se encontraba en la plataforma del lanzamiento, lo que provocó que el cohete y la cápsula fueran desmontados.

Cómo es y para qué sirve Rise, la curiosa mascota de Artemis II

Recientemente, la NASA presentó oficialmente a Rise, la mascota de peluche que acompañará a los cuatro astronautas de Artemis II en su histórico viaje alrededor de la Luna. Su presencia dentro de la cápsula Orion spacecraft cumple una función técnica clave durante los primeros minutos del vuelo.

Al tratarse de un objeto liviano y sin sujeción, actuará como indicador de gravedad cero: en el instante exacto en que el peluche comience a flotar libremente dentro de la cabina, la tripulación tendrá la confirmación visual de que la nave entró en estado de microgravedad.

La mascota es además el resultado de una iniciativa global impulsada por la NASA, que convocó a jóvenes de todo el mundo a participar en el diseño de un “indicador de gravedad cero” para la misión. El proyecto ganador fue creado por un estudiante de California (Estados Unidos), cuyo diseño logró imponerse entre miles de propuestas internacionales.

Rise, la mascota de peluche que acompañará a los astronautas en el viaje de Artemis II alrededor de la Luna. Foto: Reuters (Joe Skipper)

La NASA planea volver a pisar la Luna

Esta es la segunda misión de Artemis tras el vuelo no tripulado de 2022, y precede a las siguientes, en las que astronautas volverán a pisar suelo lunar en 2028 y comenzarán el establecimiento de la presencia permanente en el satélite natural.

Originalmente, el programa también preveía la construcción de la estación orbital Gateway, pero el administrador de la NASA, Jared Isaacman, anunció la semana pasada que van a pausar este proyecto.

La agencia federal indicó que el objetivo será el despliegue lunar por fases, un ambicioso plan de 20.000 millones de dólares que prevé culminar con tres hábitats permanentes en la Luna, varios rovers, un reactor de fisión nuclear e instalaciones para procesar material lunar, obtener energía y materias primas para sostener una colonia permanente.

Las autoridades de Estados Unidos reconocieron abiertamente que compiten con China en una carrera espacial por llegar primero a la superficie lunar, mientras que Pekín se ha fijado como objetivo enviar astronautas a la Luna antes de 2030.