Rise, la mascota de peluche que acompañará a los astronautas en el viaje de Artemis II alrededor de la Luna. Foto: Reuters (Joe Skipper)

La NASA presentó oficialmente a Rise, la mascota de peluche que acompañará a los cuatro astronautas de Artemis II en su histórico viaje alrededor de la Luna. El despegue de la misión está programado para este miércoles 1 de abril y marcará un nuevo capítulo en el regreso de la exploración tripulada al satélite natural.

La presencia de Rise dentro de Orion cumple una función técnica clave durante los primeros minutos del vuelo. Foto: Reuters (Steve Nesius)

Su presencia dentro de la cápsula Orion spacecraft cumple una función técnica clave durante los primeros minutos del vuelo. Al tratarse de un objeto liviano y sin sujeción, actuará como indicador de gravedad cero: en el instante exacto en que el peluche comience a flotar libremente dentro de la cabina, la tripulación tendrá la confirmación visual de que la nave entró en estado de microgravedad.

Rise, un indicador de gravedad cero en la misión Artemis II

La mascota es además el resultado de una iniciativa global impulsada por la NASA, que convocó a jóvenes de todo el mundo a participar en el diseño de un “indicador de gravedad cero” para la misión. El proyecto ganador fue creado por un estudiante de California (Estados Unidos), cuyo diseño logró imponerse entre miles de propuestas internacionales.

Rise es el resultado de una iniciativa global impulsada por la NASA, que convocó a jóvenes de todo el mundo. Foto: Reuters (Joe Skipper)

La inspiración detrás de Rise remite a uno de los momentos más emblemáticos de la historia de la exploración espacial: la fotografía Earthrise, capturada en 1968 por la misión Apollo 8. Aquella imagen, que mostraba a la Tierra emergiendo sobre el horizonte lunar, cambió para siempre la forma en que la humanidad percibe su lugar en el cosmos.

La mascota Rise simboliza una nueva etapa en la exploración espacial

El nombre Rise “ascenso” o “surgir” refleja ese legado y apunta al espíritu de una nueva etapa en la exploración espacial. Según explicó la agencia, simboliza los nuevos comienzos en el espacio profundo, el descubrimiento de fronteras aún inexploradas y la esperanza depositada en el regreso del ser humano a la Luna.

El nombre Rise refleja ese legado y apunta al espíritu de una nueva etapa en la exploración espacial. Foto: Reuters (Steve Nesius)

En lo visual, el peluche representa una Luna sonriente que incorpora elementos icónicos como la Tierra, cohetes y estrellas. El diseño busca aportar un componente humano y cercano a una misión dominada por la ingeniería y el rigor científico.

¿En qué consiste la misión Artemis II de la NASA?

El vuelo de Artemis II será el primer paso tripulado del programa Artemis y tendrá una duración estimada de 10 días. Durante ese período, la nave Orion y su tripulación pondrán a prueba sistemas fundamentales como el soporte vital, las comunicaciones y la navegación, tecnologías que servirán de base para futuras expediciones que buscan establecer una presencia sostenida en la superficie lunar.

El lanzamiento se realizará desde el Kennedy Space Center, en Florida, mediante el Space Launch System (SLS), el cohete más potente desarrollado por la agencia para misiones más allá de la órbita terrestre. Aunque Rise será el miembro más pequeño de la expedición, su presencia recordará que, detrás de la tecnología, el metal y los complejos sistemas de navegación, la exploración espacial sigue impulsada por algo profundamente humano: la curiosidad e imaginación.