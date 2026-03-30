El equipo que desarrolló ATENEA Foto: NA

Argentina será parte de la misión Artemis II, el vuelo tripulado por la NASA que orbitará la luna, gracias al microsatélite ATENEA, un desarrollo del sistema científico nacional que marcará un récord para la tecnología espacial local.

ATENEA fue seleccionado como carga secundaria de la misión y convertirá al país en el único representante de América Latina en este lanzamiento. A nivel global, solo otros tres países integran esta etapa del programa Artemis: Alemania, Arabia Saudita y Corea del Sur.

El satélite ATENEA formará parte de Artemis II.

Cómo es el microsatélite ATENEA

El microsatélite fue desarrollado por la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE) junto a universidades e instituciones científicas argentinas. Su inclusión en Artemis II es considerada un hito por tratarse de una misión tripulada con destino al espacio profundo, un entorno hasta ahora inédito para satélites nacionales.

ATENEA es un CubeSat 12U, de aproximadamente 30 x 20 x 20 centímetros, diseñado para operar a unos 70.000 kilómetros de la Tierra. Esa distancia lo convertirá en el microsatélite argentino que habrá viajado más lejos hasta la fecha.

Qué objetivos científicos tendrá la misión

Entre sus objetivos principales se encuentran la medición de radiación en el espacio profundo, la evaluación del comportamiento de componentes electrónicos en condiciones extremas y el análisis de señales GNSS más allá de sus órbitas habituales.

Además, permitirá validar sistemas de comunicación de largo alcance, un aspecto clave para futuras misiones que apunten a superar la órbita terrestre baja y avanzar hacia escenarios lunares o interplanetarios.

Misión Artemis II de la NASA. Foto: REUTERS

Una vez desplegado, ATENEA iniciará una secuencia autónoma de activación y estabilización. Luego comenzará a transmitir datos hacia estaciones terrestres ubicadas en Tierra del Fuego y Córdoba.

El proyecto tiene un fuerte componente federal y colaborativo. Participan la Universidad Nacional de La Plata, la Universidad Nacional de San Martín, la Facultad de Ingeniería de la UBA, el Instituto Argentino de Radioastronomía, la Comisión Nacional de Energía Atómica y la empresa VENG.

Más allá del logro técnico, ATENEA representa una apuesta estratégica para posicionar a la Argentina dentro de la nueva economía espacial, con desarrollos propios capaces de integrarse a misiones internacionales de máximo nivel.

Cuándo será el lanzamiento de Artemis II

Después de haber solucionado las fallas que provocaron su aplazamiento en febrero y tras haber considerado los desafíos durante la revisión de preparación de vuelo, la agencia espacial estadounidense informó que el lanzamiento será el próximo miércoles 1 de abril.

A qué hora será el lanzamiento de Artemis II

El despegue se llevará a cabo desde el Centro Espacial Kennedy en Florida y tendrá una ventana de dos horas, que comenzará a las 18:24 hora local (19.24 hora argentina). En caso de que las condiciones climáticas no acompañen o se presenta algún problema mecánico, la NASA trasladará la misión para los días siguientes.

El evento será transmitido en directo para todo el mundo a través de NASA+, el canal de YouTube de la agencia y plataformas asociadas, con señal en español disponible desde las 17:45 hora de Argentina. La cobertura incluirá imágenes, audio y comunicaciones en tiempo real desde la nave.