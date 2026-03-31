Planetario Galileo Galilei. Foto: Buenos Aires Ciudad.

El Planetario Galileo Galilei convocó a una vigilia abierta para seguir en vivo el lanzamiento de Artemis II, la misión con la que la NASA volverá a enviar astronautas alrededor de la Luna por primera vez desde la era Apolo. La actividad será el miércoles 1 de abril desde las 18, con acceso gratuito.

La propuesta se hará en la explanada y en el parque que rodea al Planetario, donde habrá una pantalla gigante para ver el despegue, intervenciones de mapping sobre la cúpula y una radio abierta con divulgadores y especialistas. También están previstas conexiones en vivo con referentes vinculados al programa espacial desde Estados Unidos, entre ellos el ingeniero argentino Fernando Filipetti, a cargo del proyecto ATENEA.

La NASA prepara la misión Artemis II.

El lanzamiento de Artemis II está previsto para el 1 de abril a las 19.24 de Argentina, desde el Centro Espacial Kennedy, aunque la ventana depende de condiciones técnicas, operativas y meteorológicas. La propia convocatoria del Planetario aclara que la jornada puede modificarse si la NASA cambia el cronograma y que, al tratarse de una actividad al aire libre, podría suspenderse en caso de lluvia.

Por qué Artemis II es una misión clave para el regreso a la Luna

Artemis II será el primer vuelo tripulado del programa Artemis y llevará a cuatro astronautas en un viaje de unos 10 días alrededor de la Luna y de regreso a la Tierra. La misión servirá para poner a prueba, con humanos a bordo, los sistemas de soporte de vida, navegación y comunicaciones de la nave Orion.

La tripulación está integrada por Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen, de la Agencia Espacial Canadiense.

ATENEA, el satélite argentino que viaja en la misión

En lo que respecta al ámbito nacional, la expedición tendrá un condimento especial para los argentinos: Habrá un microsatélite que acompañe la nave principal, desarrollado por la CONAE junto con instituciones de primer nivel del sistema científico nacional, entre ellas la UBA, la UNSAM y la UNLP.

ATENEA, así se llama el satélite, es el único desarrollo de América Latina seleccionado para esta misión y uno de apenas cuatro países elegidos en todo el mundo para integrar una carga secundaria junto con Alemania, Arabia Saudita y Corea del Sur, según lo informó el portal oficial del Estado Argentino.

El equipo que desarrolló ATENEA Foto: NA

El microsatélite fue diseñado para trabajar a gran distancia de la Tierra y validar tecnología en condiciones exigentes. Entre sus objetivos figuran la medición de radiación, la evaluación del comportamiento de componentes electrónicos en el espacio profundo, el análisis de señales de navegación GNSS y la comprobación de enlaces de comunicación de largo alcance con estaciones terrenas de la CONAE en Tierra del Fuego y Córdoba.

La convocatoria en el planetario buscará acercar al público una misión que marcará el regreso de astronautas al entorno lunar después de más de 50 años, y mostrar también que hay desarrollos locales capaces de integrarse a una de las iniciativas más ambiciosas de la agenda espacial actual.

La combinación entre un hecho histórico de exploración espacial y una participación científica argentina inédita promete ser la gran estrella de una noche inolvidable entre el planetario.

El satélite ATENEA formará parte de Artemis II.

Horario, acceso y qué tener en cuenta antes de ir al Planetario

Para quienes quieran seguir el despegue desde Buenos Aires, la referencia será el Planetario Galileo Galilei desde las 18, con la advertencia de revisar eventuales cambios de horario si la NASA mueve la ventana de lanzamiento en las horas previas.

El Planetario queda en el cruce de Avenida Sarmiento y Avenida Figueroa Alcorta, dentro del parque de Tres de Febrero, en Palermo. Se puede llegar en tren desde las estaciones Tres de Febrero, línea Mitre, o Palermo, línea San Martín. En colectivo, el 37, 67, 130 y 160 pasan a pocas cuadras del predio.