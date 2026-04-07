Planeta Tierra. Foto: Unsplash.

Un impactante registro tomado desde la Estación Espacial Internacional vuelve a mostrar una de las imágenes más increíbles que pueden obtenerse del planeta: la Tierra vista desde unos 400 kilómetros de altura, en una escena que combina inmensidad, calma y asombro.

En las imágenes puede apreciarse con claridad la curvatura terrestre, mientras enormes capas de nubes se desplazan suavemente sobre la superficie. En contraste con la oscuridad del espacio, distintas ciudades aparecen iluminadas como pequeños destellos dorados distribuidos a lo largo de continentes y zonas costeras, generando una postal tan impactante como inusual.

Así se ve la Tierra desde la Estación Espacial Internacional. Video: X/porqueTTarg

Otro de los detalles que más llama la atención es el fino resplandor de la atmósfera, visible como una delicada franja luminosa que marca el límite entre el planeta y el vacío espacial. Esa línea tenue permite dimensionar la delgada capa que protege la vida en la Tierra.

La Estación Espacial Internacional orbita el planeta a una velocidad cercana a los 28.000 kilómetros por hora, lo que le permite registrar escenas únicas desde distintos puntos del globo mientras completa varias vueltas diarias alrededor del mundo.

Estas postales espaciales no solo impactan por su belleza visual, sino que también invitan a detenerse por un instante y observar al planeta desde otra perspectiva: una mirada que resalta tanto su magnitud como su fragilidad.

Un astronauta de la NASA pasó 178 días en el espacio y descubrió una “gran mentira” al observar el planeta Tierra

El exastronauta de Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA), Ronald J. Garan Jr., compartió una reflexión que desafía la forma en que la humanidad comprende su lugar en el planeta. Tras pasar 178 días en órbita a bordo de la Estación Espacial Internacional y recorrer más de 71 millones de millas (unos 114 millones de kilómetros), el ingeniero estadounidense asegura haber descubierto lo que describe como “la gran mentira” sobre cómo funciona nuestra civilización.

Durante su estancia en el espacio, Garan experimentó el llamado “efecto perspectiva”, un fenómeno psicológico que muchos astronautas reportan tras observar la Tierra desde el exterior. Esta experiencia suele provocar un cambio profundo en la forma de percibir el planeta, su fragilidad y la interdependencia de todos los sistemas que sostienen la vida.

Ronald J. Garan Jr, astronauta de la NASA. Foto: X / @Astro_Ron.

En una entrevista con el medio Big Think, el exastronauta relató que desde la cúpula de observación de la estación espacial pudo contemplar con enorme claridad distintos fenómenos naturales, desde intensas tormentas eléctricas hasta cortinas de auroras que se extienden sobre la atmósfera.

Sin embargo, fue la visión de la capa que protege a la Tierra lo que le generó una reflexión aún más profunda.

Una “revelación aleccionadora” desde el espacio

Según explicó, la atmósfera terrestre aparece desde la órbita como una franja extremadamente delgada que envuelve el planeta. Para el astronauta, observar esa capa frágil que sostiene toda la vida fue una experiencia reveladora.

Fue entonces cuando comprendió lo que describió como una “revelación aleccionadora”, al darse cuenta de que los sistemas humanos están organizados bajo una lógica equivocada.

La órbita de la Tierra y su máxima proximidad al Sol se debe al perihielo, un fenómeno astronómico. Foto: Unsplash.

Garan explicó que al mirar el planeta desde el espacio no se distinguen fronteras políticas, economías ni mercados financieros. Sin embargo, en la práctica, la humanidad organiza su sistema social como si los mecanismos que sostienen la vida dependieran de la economía global.

Para el exastronauta, esa lógica invierte el orden real de las prioridades. En términos físicos, sostiene, el planeta sostiene a la sociedad y la sociedad sostiene a la economía. Pero el modelo actual funciona como si la economía fuera la base que permite la existencia de todo lo demás.

Según su visión, esta distorsión conceptual estaría detrás de varios de los problemas ambientales más graves que enfrenta la humanidad, como el cambio climático, la pérdida de biodiversidad y la deforestación.