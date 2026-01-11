La NASA alerta que el cambio climático podría volver inhabitables algunas regiones del planeta. Foto: Grok AI.

Un informe reciente de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) volvió a advertir sobre los efectos del cambio climático a nivel global.

Según el organismo, el aumento sostenido de las temperaturas y de la humedad podría volver inhabitables algunas regiones del planeta hacia mediados de este siglo.

El estudio se basa en décadas de datos satelitales y en modelos climáticos que proyectan escenarios futuros. El principal foco está puesto en la combinación extrema de calor y humedad, una de las mayores amenazas para la salud humana.

Para su análisis, la NASA usa el indicador conocido como “temperatura de bulbo húmedo”, que mide tanto la temperatura del aire como la humedad. Este valor permite estimar la capacidad del cuerpo humano para enfriarse a través de la transpiración.

Cuando esa temperatura supera los 35 grados Celsius durante varias horas, el organismo pierde la capacidad de regular su temperatura, incluso en personas sanas. En esas condiciones, la exposición al aire libre puede resultar mortal en poco tiempo.

De mantenerse las actuales emisiones de gases de efecto invernadero, algunas zonas del planeta podrían alcanzar ese umbral crítico en los próximos 30 a 50 años, alrededor de 2070.

Las regiones más afectadas por el cambio climático

Entre las regiones más vulnerables figura el sur de Asia, donde viven cientos de millones de personas. Países como India, Pakistán y Bangladesh podrían enfrentar con mayor frecuencia episodios de calor extremo combinados con alta humedad.

También, se señalan áreas del Golfo Pérsico y Mar Rojo, donde las temperaturas ya son muy elevadas y el calentamiento adicional podría superar los límites de tolerancia humana.

El informe incluye además a partes de China, el sudeste asiático y Brasil, regiones que muestran una tendencia al aumento de eventos de calor extremo cada vez más intensos.

Las causas del cambio climático en el planeta

En América del Sur, los científicos advierten que la deforestación, urbanización acelerada y el uso intensivo de los recursos naturales podrían agravar los efectos del calentamiento global en zonas sensibles.

Desde la NASA aclaran que estos escenarios no son inevitables y que dependen en gran medida de las decisiones que se tomen en las próximas décadas para reducir las emisiones y adaptarse al cambio climático.

El organismo recuerda que el cambio climático ya está en marcha y afecta a millones de personas a través de olas de calor más intensas, sequías prolongadas y fenómenos meteorológicos extremos. Limitar el aumento de la temperatura global y proteger los ecosistemas será clave para evitar que grandes regiones del planeta se vuelvan inhabitables.