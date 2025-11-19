Pronóstico del tiempo para Corrientes hoy: cómo estará el clima este miércoles 19 de noviembre de 2025

Pronóstico diario

Este miércoles 19 de noviembre de 2025, el clima en Corrientes será mayormente nublado durante la mañana. Las temperaturas se mantendrán frescas, con un mínimo de 8.2°C. Cabe destacar que la humedad se encuentra en niveles óptimos, con un porcentaje máximo de 94%. Los vientos alcanzarán velocidades de hasta 9 km/h, proporcionando una sensación de frescura matutina.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Corrientes

Durante la tarde y noche, el cielo se mantendrá parcialmente nublado, con una temperatura que no superará los 18.8°C. La noche promete ser tranquila y sin precipitaciones. Se recomienda llevar un abrigo ligero si se planea salir al aire libre, ya que el viento, aunque leve, podría incrementar la sensación de frescor. El ambiente permanecerá silencioso, lo que invita a disfrutar de una velada al aire libre.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este miércoles 19 de noviembre de 2025

Hoy, el amanecer en Corrientes se producirá alrededor de las 07:42 y el ocaso se espera a las 18:08. Estos horarios ofrecen un amplio margen de luz diurna, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Es un día propicio para realizar observaciones astronómicas si las nubes lo permiten al llegar la noche.