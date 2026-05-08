Temporal en la Costa Atlántica Foto: NA

La provincia de Buenos Aires atraviesa una jornada marcada por alertas meteorológicas: el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió advertencias amarillas y naranjas por vientos intensos y, en varios sectores, también por lluvias persistentes. En respuesta, más de diez municipios anunciaron suspensión de clases para reducir riesgos y facilitar tareas preventivas de Defensa Civil.

Qué significa la alerta

Según reportes que citan al SMN, en las áreas bajo alerta naranja se esperan vientos del sudoeste con velocidades sostenidas que pueden ubicarse en torno a 50–70 km/h y ráfagas superiores a 90 km/h, un umbral que suele provocar caída de ramas, voladuras de objetos y complicaciones en tendidos eléctricos. En paralelo, el nivel amarillo indica fenómenos con capacidad de daño, con ráfagas relevantes aunque generalmente más acotadas, por lo que se recomienda igualmente extremar precauciones.

Municipios que suspendieron clases: la lista que se amplía con el correr de las horas

En distintos puntos del sur y la costa bonaerense, los anuncios de suspensión se fueron encadenando a medida que avanzaban los partes meteorológicos y las evaluaciones locales. Entre los distritos y localidades con medidas reportadas figuran:

Coronel Rosales y Monte Hermoso , con suspensión comunicada por autoridades locales.

Bahía Blanca (con suspensión parcial desde el mediodía, según reportes).

Coronel Dorrego (incluyendo el balneario Marisol ).

Tres Arroyos (con impacto en zonas costeras como Claromecó, Reta y Orense ).

Patagones y San Cayetano , con suspensiones informadas en el marco del alerta.

Lobería (con foco en áreas costeras y rurales, según reportes provinciales).

General Alvarado (Miramar y zona), con decisión del comité local de crisis.

General Pueyrredón (Mar del Plata) , donde el municipio confirmó suspensión en todos los turnos ante el pronóstico de ráfagas fuertes.

Pinamar y Maipú , con suspensión en turno mañana y evaluación de continuidad en algunas zonas, según información difundida en medios.

Necochea: se reportó que el distrito mantenía definiciones “en evaluación” en determinados momentos, mientras el temporal afectaba servicios y tránsito.

Rutas y servicios: dónde se sintió primero el impacto

Además de la suspensión educativa, el temporal ya mostró efectos sobre la movilidad. En la región de Necochea, se informaron cortes o interrupciones en rutas por acumulación de agua, y medios nacionales también reportaron cierres en tramos de la Ruta 288 en función del anegamiento. En este tipo de escenarios, el mayor riesgo suele darse por calzadas con baja visibilidad, charcos profundos y objetos arrastrados por ráfagas, por lo que la recomendación general es evitar traslados innecesarios.

Temporal en la Costa Atlántica Foto: NA

Atención en la costa: viento, sudestada y oleaje

El foco más sensible aparece en el frente marítimo. Coberturas recientes describen marejadas y oleaje importante en la Costa Atlántica, con estimaciones periodísticas que hablan de olas que podrían llegar a varios metros en los momentos más intensos. En Mar del Plata, por ejemplo, medios locales ya venían advirtiendo por la combinación de ráfagas fuertes y olas altas, y portales especializados también señalaron un escenario de mar muy agitado durante el período del evento.

Recomendaciones esenciales

Las sugerencias oficiales ante alertas por viento y lluvia apuntan a reducir accidentes domésticos y en la vía pública:

Temporal en Pinamar. Foto: X @marcelopasetti

Asegurá objetos sueltos (macetas, chapas, muebles livianos) y evitá balcones/terrazas con elementos que puedan volarse.

No te refugies bajo árboles, postes o carteles , y alejante de cables caídos.

Si tenés que salir, manejá con extrema precaución : ráfagas laterales y agua acumulada pueden desestabilizar el vehículo.

Prepará una mochila de emergencia (linterna, radio, documentos, cargador), tal como recomiendan organismos y coberturas basadas en guías del SMN.

Cómo seguir el alerta minuto a minuto

Para evitar cadenas falsas o audios sin fuente, lo más confiable es mirar actualizaciones oficiales del SMN y los comunicados de cada municipio/Defensa Civil. En temporales dinámicos, los niveles de alerta pueden modificarse y las decisiones escolares también: por eso conviene chequear antes de salir.