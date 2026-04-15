Inundaciones en Palermo por el temporal. Foto: imagen creada con Copilot para Canal 26.

Las fuertes tormentas de la madrugada de este miércoles 15 de abril dejaron a gran parte del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y el interior de la Provincia bajo el agua. Las precipitaciones comenzaron por la madrugada y entre las zonas afectadas, se encontró el barrio porteño de Palermo, cuyos famosos bosques se vieron inundados por el temporal.

El sector más comprometido fue la avenida Dorrego, a la altura del Hipódromo de Palermo ya que aún con la tormenta terminada, el agua acumulada generó complicaciones para el tránsito con las que sorprendió a los automovilistas que quedaron varados.

Temporal en el AMBA Foto: x

Las inundaciones en Palermo

En Palermo, el anegamiento de agua generó demoras y situaciones de incertidumbre ya que no hubo señalización ni personal que desviara el tránsito. Los vehículos atrapados en el agua tenían sus balizas encendidas y los autos más bajos eran los más afectados en cuanto a dificultad para su circulación.

Inundación en Palermo. Créditos: C5N.

Una vez que la lluvia se detuvo, el agua no drenaba ni descendía, a diferencia de otras zonas de la Ciudad donde la situación ya se había normalizado. A partir de ello, los vecinos sospecharon sobre problemas en el sistema de desagüe: “No drenó nada, no escurrió, está todo tapado por agua”.

Además, los vecinos y cronistas enviados afirmaron que en la zona hay obras viales en curso que podrían haber afectado los drenajes. Por otro lado, la avenida Figueroa Alcorta y la avenida Lugones mantenían circulación normal.

Cómo sigue el clima en CABA

Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el miércoles se perfila como la jornada más complicada, con tormentas y lluvias persistentes durante todo el día, por momentos intensas.

Clima en CABA. Foto: SMN.

El mal tiempo continuará el jueves, aunque con menor intensidad. Se esperan lluvias más aisladas y un cielo mayormente cubierto, por lo que las condiciones seguirán siendo inestables.

Recién el viernes comenzará a mejorar el panorama, con la vuelta del sol entre nubes y sin lluvias en el pronóstico. Las mejores condiciones llegarán durante el fin de semana, con temperaturas agradables y días más estables, ideales para realizar actividades al aire libre.