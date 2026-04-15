Imágenes impactantes: así se inundaron los Bosques de Palermo tras el temporal de lluvias y tormentas
De manera inesperada, la zona de Palermo se vio anegada por la acumulación de agua luego de las fuertes tormentas de la madrugada. Descubrí las imágenes.
Las fuertes tormentas de la madrugada de este miércoles 15 de abril dejaron a gran parte del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y el interior de la Provincia bajo el agua. Las precipitaciones comenzaron por la madrugada y entre las zonas afectadas, se encontró el barrio porteño de Palermo, cuyos famosos bosques se vieron inundados por el temporal.
El sector más comprometido fue la avenida Dorrego, a la altura del Hipódromo de Palermo ya que aún con la tormenta terminada, el agua acumulada generó complicaciones para el tránsito con las que sorprendió a los automovilistas que quedaron varados.
Las inundaciones en Palermo
En Palermo, el anegamiento de agua generó demoras y situaciones de incertidumbre ya que no hubo señalización ni personal que desviara el tránsito. Los vehículos atrapados en el agua tenían sus balizas encendidas y los autos más bajos eran los más afectados en cuanto a dificultad para su circulación.
Una vez que la lluvia se detuvo, el agua no drenaba ni descendía, a diferencia de otras zonas de la Ciudad donde la situación ya se había normalizado. A partir de ello, los vecinos sospecharon sobre problemas en el sistema de desagüe: “No drenó nada, no escurrió, está todo tapado por agua”.
Además, los vecinos y cronistas enviados afirmaron que en la zona hay obras viales en curso que podrían haber afectado los drenajes. Por otro lado, la avenida Figueroa Alcorta y la avenida Lugones mantenían circulación normal.
Cómo sigue el clima en CABA
Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el miércoles se perfila como la jornada más complicada, con tormentas y lluvias persistentes durante todo el día, por momentos intensas.
El mal tiempo continuará el jueves, aunque con menor intensidad. Se esperan lluvias más aisladas y un cielo mayormente cubierto, por lo que las condiciones seguirán siendo inestables.
Recién el viernes comenzará a mejorar el panorama, con la vuelta del sol entre nubes y sin lluvias en el pronóstico. Las mejores condiciones llegarán durante el fin de semana, con temperaturas agradables y días más estables, ideales para realizar actividades al aire libre.