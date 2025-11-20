Pronóstico del tiempo para Misiones hoy: cómo estará el clima este jueves 20 de noviembre de 2025

Reporte Metereológico

Este jueves en Misiones, el clima en la mañana presentará un cielo parcialmente nuboso con temperaturas mínimas alrededor de los 6.8°C. Si estás pensando en salir temprano, no olvides llevar un abrigo ligero, pues a pesar de la ausencia de precipitaciones, la sensación de frío podría ser significativa. La humedad se mantendrá relativamente alta, alcanzando hasta un 97%.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Misiones

A medida que avanza el día hacia la tarde, las temperaturas subirán a aproximadamente 18.2°C, con cielos que seguirán parcialmente nubosos. No se esperan lluvias, lo que hace que sea un buen momento para realizar actividades al aire libre. Por la noche, el clima conservará una característica similar, con vientos alcanzando una velocidad máxima de hasta 10 km/h, asegurando un ambiente tranquilo y propicio para aquellos que disfruten de observaciones astronómicas.

Observaciones astronómicas

El amanecer está programado alrededor de las 06:56 horas, mientras que el atardecer ocurrirá a las 17:16 horas, lo que permite un amplio margen de tiempo con luz natural para disfrutar de las actividades diurnas.