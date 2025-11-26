Pronóstico del tiempo para Catamarca hoy: cómo estará el clima este miércoles 26 de noviembre de 2025

Actualidad del Clima

Canal 26
Por Canal 26
miércoles, 26 de noviembre de 2025, 06:01

Pronóstico del tiempo para Catamarca este miércoles 26 de noviembre de 2025

Hoy en Catamarca, se espera un día parcialmente nuboso con temperaturas que oscilarán entre los 7.2°C y una máxima de 44.9°C. En la mañana, el clima será bastante estable, con cielos despejados predominando. La ausencia de precipitaciones marcará la jornada, proporcionando un ambiente seco y apacible para las actividades al aire libre. El viento soplará desde el este a una velocidad moderada, alcanzando los 16 km/h.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Catamarca

Durante la tarde y la noche, el clima se mantendrá con características similares a la mañana. Las temperaturas tendrán un pico alrededor de los 44.9°C, por lo que se sugiere mantenerse hidratado y usar protección solar si se realiza cualquier actividad al aire libre. A medida que avanza la noche, el cielo continuará mayormente despejado y las condiciones estarán libres de precipitaciones.

También podría interesarte

Paraguas y abrigos listos: se confirmó qué día de la semana vuelven las tormentas y bajas temperaturas al AMBA

Paraguas y abrigos listos: se confirmó qué día de la semana vuelven las tormentas y bajas temperaturas al AMBA

Un tesoro inca en el norte: le dicen el “Machu Picchu” argentino y es una visita obligada para quienes recorren la Ruta 40

Un tesoro inca en el norte: le dicen el “Machu Picchu” argentino y es una visita obligada para quienes recorren la Ruta 40

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este miércoles 26 de noviembre de 2025

Hoy, el amanecer en Catamarca será a las 08:12 y la puesta de sol ocurrirá a las 18:33. Esto proporcionará un día con abundante luz diurna, ideal para disfrutar de actividades al aire libre.

Con estas temperaturas y condiciones climáticas, se recomienda pulcro monitorear el pronóstico para cualquier cambio repentino en el clima.