Pronóstico del tiempo para Río Negro hoy: cómo estará el clima este sábado 29 de noviembre de 2025

El clima en Río Negro esta mañana

Esta mañana en Río Negro, el cielo estará parcialmente nuboso con temperaturas oscilando entre 6.8°C y 17.1°C. Los vientos serán moderados, alcanzando velocidades de hasta 22 km/h del sector noreste. La humedad relativa se mantendrá en alrededor de un 82%, lo que podría generar una sensación de frescura en las primeras horas del día. No se espera precipitación alguna durante la mañana, lo cual ayudará a mantener el ambiente seco.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Río Negro

Durante la tarde y noche, el clima seguirá siendo parcialmente nuboso, con una temperatura máxima que rondará los 17.1°C. Los vientos continuarán soplando moderadamente desde el noreste, persistiendo la misma velocidad. La humedad relativa se mantendrá, garantizando una noche sin cambios significativos en las condiciones atmosféricas. Como recomendación, al final del día, se sugiere contemplar la salida de la luna, ya que el cielo estará mayormente despejado, lo que ofrecerá una vista espectacular.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este sábado 29 de noviembre de 2025

La salida del sol está programada para las 08:09 horas, mientras que la puesta ocurrirá a las 17:51 horas. Por su parte, la cabeza de la luna alzará sobre el horizonte a las 16:59 horas, prometiendo una espectacular vista nocturna.

Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en Río Negro

Dado el tiempo previsto, sería prudente llevar un abrigo ligero en las primeras horas del día y una botella de agua para mantenerse hidratado a lo largo del día. Para quienes realicen actividades al aire libre, el cielo parcialmente despejado será un buen aliado.