Pronóstico del tiempo para La Rioja hoy: cómo estará el clima este jueves 1 de enero de 2026

Clima diario

Para este clima de la mañana en La Rioja, se anticipa un día parcialmente nublado. La temperatura mínima registrará 6°C, y las condiciones se mantendrán agradables durante el inicio de la jornada. El porcentaje de humedad alcanzará niveles del 40%, haciendo que el aire se sienta fresco y seco. La velocidad del viento promediará los 10 km/h, añadidos a este cuadro climáticamente sereno.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en La Rioja

Por la tarde, habrá un cambio hacia un clima con más nubes, aumentando el potencial de precipitación a lo largo del día. Las temperaturas máximas alcanzarán los 21°C, y el viento será más perceptible con rachas de hasta 13 km/h. Aunque la posibilidad de lluvia es baja, se recomienda llevar un paraguas en caso de chubascos transitorios. Al caer la noche, las condiciones meteorológicas seguirán siendo agradables, con la ventaja de una ligera nubosidad que no debería afectar las actividades al aire libre.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este jueves 1 de enero de 2026

Para quienes disfrutan de las observaciones astronómicas, el sol saldrá a las 08:18 y se pondrá a las 18:35. Es un día ideal para disfrutar de un amanecer temprano y aprovechar las últimas horas de luz para actividades recreativas.