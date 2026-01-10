En la mañana, el clima en Salta estará parcialmente nuboso, con temperaturas mínimas llegando a los 3.4°C. Se anticipan vientos ligeros, con una velocidad máxima de 9 km/h. La humedad relativa será del 47%, proporcionando una sensación de frescura matutina.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Salta

Con el avance del día, la situación atmosférica seguirá siendo de cielos parcialmente nubosos, alcanzando una temperatura máxima de 21.2°C. A pesar de la nubosidad, no se espera precipitación alguna. El viento estará más calmado por la tarde, manteniendo una velocidad similar al resto del día.