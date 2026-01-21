La llegada de un ciclón causará lluvias torrenciales y tormentas eléctricas en 12 provincias del país:

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que un sistema ciclónico se aproxima a la Argentina y provocará lluvias intensas, tormentas eléctricas y ráfagas de viento en distintas regiones del país durante los próximos días.

Los primeros efectos comenzarán a sentirse desde el jueves 22 de enero. Según el organismo, se trata de un sistema de baja presión que se está desarrollando sobre el océano Atlántico y tendrá impacto directo en la zona del Río de la Plata y áreas cercanas.

¿Qué zonas de la Argentina afectará el ciclón?

Buenos Aires

Catamarca

Chubut

Este de Río Negro

Jujuy

La Pampa

La Rioja

Norte de Mendoza

Salta

San Juan

San Luis

Tucumán

¿Cómo estará el clima durante la semana?

Para el jueves se esperan precipitaciones de variada intensidad, mientras que el viernes continuará la inestabilidad en gran parte de las provincias afectadas.

El SMN indicó que el fenómeno se mantendrá activo al menos hasta el domingo, generando jornadas con cielo mayormente nublado y lluvias persistentes en amplios sectores del país. Además, el ingreso de vientos cálidos del norte favorecerá una nueva ola de calor, con temperaturas que podrían alcanzar los 35° en Buenos Aires y el norte argentino.

¿Qué es un ciclón y cómo se produce?

Un ciclón es un sistema atmosférico de gran escala caracterizado por la formación de un remolino de vientos y nubes alrededor de un centro de baja presión. Se desarrolla sobre aguas cálidas y puede producir fuertes lluvias, tormentas y vientos intensos.

En el hemisferio sur, los vientos giran en sentido horario alrededor del centro del sistema. Este tipo de fenómenos se alimenta del calor del océano, transformando esa energía en precipitaciones y ráfagas.

Según la región donde se forme, recibe distintos nombres: huracán en el Atlántico, tifón en el Pacífico noroeste y ciclón en el Índico o el Pacífico sur. Por su potencial impacto, estos sistemas requieren seguimiento y alertas tempranas para reducir riesgos sobre la población y la infraestructura.