Ola de frío en Buenos Aires. Foto: Noticias Argentinas

Luego de un fin de semana atravesado por fuertes vientos y complicaciones en distintos puntos de la provincia de Buenos Aires debido al paso de un ciclón extratropical, el panorama meteorológico comenzará a mostrar una marcada mejoría.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipó una semana estable para el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), con jornadas frías, cielo mayormente despejado y sin probabilidades de lluvias.

El ingreso de aire frío mantendrá temperaturas otoñales durante toda la semana en Buenos Aires y alrededores. Foto: REUTERS

Las intensas ráfagas registradas durante el domingo afectaron especialmente a localidades de la Costa Atlántica y otras zonas bonaerenses, donde se reportaron daños materiales, caída de árboles y cortes de energía. Sin embargo, el organismo nacional aseguró que no existen alertas vigentes y que las condiciones extremas no volverán a repetirse en los próximos días.

Cómo estará el clima en el AMBA durante la semana y cuál será el día más frío

De acuerdo con el pronóstico oficial, el inicio de la semana estará marcado por temperaturas típicas del otoño, con mínimas cercanas a los 5°C y máximas que oscilarán entre los 16°C y 19°C, convirtiéndolo en el día más frío de la semana.

Además, predominarán los vientos moderados del oeste y sudoeste, aunque con menor intensidad respecto a los registrados durante el temporal.

Para este lunes 11 se espera una jornada con cielo despejado durante la mañana y algo nublado hacia la tarde. La temperatura mínima rondará los 6°C, mientras que la máxima alcanzará los 16°C. El viento soplará desde el sudoeste y luego rotará hacia el noroeste, manteniendo condiciones agradables y sin lluvias.

Pronóstico extendido. Las ráfagas perderán intensidad en los próximos días y no hay alertas meteorológicas vigentes para la región. Foto: Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

El martes 12 continuará el tiempo estable y soleado, acompañado por un leve ascenso térmico. Según el SMN, la mínima será de 8°C y la máxima llegará a los 19°C. Durante la madrugada podrían registrarse ráfagas de hasta 50 kilómetros por hora, aunque sin generar mayores complicaciones.

A mitad de semana persistirá la estabilidad atmosférica. El miércoles 13 se presentará con cielo parcialmente nublado, temperaturas entre los 10°C y los 18°C y vientos provenientes del sudoeste. El organismo meteorológico descartó precipitaciones para toda la jornada.

El pronóstico extendido indica que tanto el jueves 14 como el viernes 15 mantendrán condiciones similares: mañanas frías, tardes frescas y ausencia total de lluvias. Las máximas se ubicarán cerca de los 17°C, mientras que las mínimas oscilarán entre los 8°C y 11°C.

El pronóstico extendido prevé jornadas soleadas, cielo parcialmente nublado y máximas que rondarán los 19 grados. Foto: NA (Juan Vargas)

El informe meteorológico destacó además que, tras el episodio de mal tiempo del fin de semana, el ingreso de aire frío favorecerá jornadas soleadas y estables en toda la región metropolitana. Las velocidades del viento disminuirán considerablemente y no se prevén nuevos fenómenos intensos.

¿Qué se espera para el próximo fin de semana?

De cara al sábado 16, el SMN anticipó un leve ascenso de las temperaturas. Aunque el ambiente seguirá fresco, las marcas térmicas comenzarán a recuperarse lentamente, con una mínima estimada de 13°C y una máxima de 16°C.

El cielo permanecerá parcialmente nublado y los vientos estarán en calma, consolidando así una tendencia de estabilidad que traerá alivio después de varios días de condiciones adversas en gran parte de la provincia de Buenos Aires.