Clima primaveral en Buenos Aires. Foto: NA

La Ciudad de Buenos Aires y el conurbano tendrán una semana con tiempo estable, temperaturas agradables y sin lluvias, en un escenario poco habitual para esta altura de mayo.

Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), las máximas oscilarán entre los 16 °C y 19 °C, mientras que las mínimas se mantendrán en temperaturas más frescas durante las primeras horas del día.

Por su parte, el martes y el viernes aparecen como los días más templados de la semana, con temperaturas que podrían alcanzar los 19° y presencia de sol durante gran parte de la jornada. Además, no se esperan precipitaciones en los próximos días, por lo que continuará el clima seco y estable en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

Clima agradable en Buenos Aires. Foto: NA (Daniel Vides)

Recién hacia el domingo se prevé un descenso más marcado de la temperatura, con una máxima cercana a los 13 °C, aunque todavía sin probabilidad de lluvias. De esta manera, Buenos Aires atraviesa un otoño con características más templadas de lo habitual, con tardes agradables y condiciones ideales para actividades al aire libre.

Pronóstico extendido para toda la semana

Martes 12 de mayo: será uno de los días más agradables de la semana. La temperatura irá de los 10° a los 19°, con presencia de sol durante gran parte de la jornada y condiciones estables.

Miércoles 13 de mayo: el tiempo continuará templado, con una mínima de 11° y una máxima de 18°. El cielo se presentará parcialmente nublado y seguirá el clima seco.

Jueves 14 de mayo: se espera otra jornada agradable en el AMBA, con temperaturas entre los 12° y 18°. No hay probabilidad de precipitaciones.

Viernes 15 de mayo: volverá a ser uno de los días más cálidos de la semana. La máxima llegará a los 19° y el cielo estará parcialmente nublado.

Clima en AMBA. Foto: SMN.

¿Qué se espera para el próximo fin de semana?

De cara al fin de semana, el Servicio Meteorológico Nacional anticipó un leve descenso de las temperaturas. Aunque el ambiente seguirá fresco, las marcas térmicas comenzarán a recuperarse lentamente, con una mínima estimada de 8°C y una máxima de 13°C.

El cielo permanecerá parcialmente nublado y los vientos estarán en calma, consolidando así una tendencia de estabilidad que traerá alivio después de varios días de condiciones adversas en gran parte de la provincia de Buenos Aires.