Lluvia Foto: NA archivo

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que llega una fuerte tormenta con lluvias intensas que acumularán 60 milímetros y estará acompañadas de ráfagas de viento. La alerta es para Buenos Aires y otras provincias por el temporal.

Alerta por tormentas de 48 horas

Durante el lunes 19 de enero se formará un intenso temporal en el norte del país y caerá abundante agua por varios días seguidos. En el caso de Salta, se espera que el inicio de la semana esté lleno de precipitaciones con un acumulado de 37 milímetros y vientos sentido oeste de hasta 25 kilómetros por hora. En la misma línea, la alerta se mantiene para el martes 20, en donde caerán 15 milímetros y la temperatura se ubicará entre los 24° y 17°.

La alerta también rige para Jujuy, en donde el SMN informó que caerán más de 45 milímetros de lluvia durante el lunes con vientos sentido norte de hasta 33 kilómetros por hora. Para el martes 20 están pronosticados 14 milímetros de chubascos con sensación térmica de entre 24° y 17°.

Lluvia en Buenos Aires. Foto: NA

Cuándo llueve en Buenos Aires

El Servicio Meteorológico alertó que durante la noche del miércoles 21 se formará una tormenta en la zona sur de Buenos Aires. Las localidades afectadas serán: Azul, Olavarría, Tandil, Benito Juárez, San Carlos de Bolívar, Pehuajó, General Villegas, Trenque Lauquen y Necochea.

Cómo estará el clima en la Ciudad de Buenos Aires

La Ciudad Autónoma de Buenos Aires transitará una semana marcada por el aumento progresivo de las temperaturas y condiciones de tiempo estable. Según el Servicio Meteorológico Nacional, no se esperan lluvias y predominarán los cielos parcialmente nublados a despejados.

Este lunes será una jornada templada, con una máxima de 25 grados y mínima de 15. Para el martes se espera un leve ascenso térmico: la temperatura irá de 19 a 29 grados, con buen tiempo durante todo el día.

Clima para la esta semana. Foto: SMN.

El calor se hará más notorio a mitad de semana. El miércoles alcanzará los 31 grados, mientras que el jueves y el viernes se mantendrán con máximas elevadas de 32 grados y mínimas en torno a los 22 grados, días típicos de verano.

Sin embargo, el día más caluroso de la semana será el viernes, cuando el termómetro toque los 32 grados, pero con sensación térmica elevada durante la tarde.