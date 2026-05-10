Alerta amarilla por nevadas en una provincia del país:

Alerta por nevadas en Santa Cruz. Foto: imagen creada con ChatGPT para Canal 26.

El invierno empieza a sentirse con fuerza en el sur del país y Santa Cruz se prepara para una jornada con nevadas. Para este domingo 10 de mayo, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por fuertes precipitaciones de nieve en distintos sectores de la provincia.

De acuerdo con el organismo, las nevadas afectarán principalmente zonas cordilleranas y podrían dejar acumulaciones importantes en pocas horas. Incluso, en algunos puntos, la nieve podría combinarse con lluvia, lo que complicaría aún más las condiciones de circulación.

Alerta por nevadas en Santa Cruz. Foto: SMN.

Ante este panorama, las autoridades recomendaron evitar viajes innecesarios, revisar el estado de las rutas antes de salir y circular con extrema precaución. También aconsejaron contar con abrigo, alimentos y elementos de emergencia en caso de quedar demorados por el clima.

La alerta amarilla implica posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de generar inconvenientes y dificultades momentáneas en actividades cotidianas, especialmente en rutas y caminos de la región.

Mientras tanto, el paisaje patagónico vuelve a teñirse de blanco y anticipa un adelanto del invierno en el extremo sur argentino.

Cuándo llega el frío polar a Buenos Aires y cómo será el impacto del clima en la semana

El ingreso del aire frío se hará sentir con fuerza desde el domingo, cuando la mínima caerá a 5°C y la máxima alcanzará apenas los 15°C, marcando el inicio de un cambio brusco en las condiciones meteorológicas.

El lunes continuará el panorama invernal, con una mínima de 5°C y una máxima de 17°C, todavía con cielo despejado pero con un ambiente muy frío durante las primeras horas del día.

Mucho frío en la provincia de Buenos Aires. Foto: NA

Para el martes, el frío comenzará a moderarse levemente, con valores entre 9°C de mínima y 20°C de máxima, en lo que será uno de los días más templados de la semana, aunque sin dejar atrás la influencia del aire polar.

El miércoles volverá a mostrar un descenso en las máximas, con registros de 10°C a 18°C, manteniendo el patrón de mañanas frías y tardes apenas más agradables.

Hacia el jueves, se espera un leve aumento de nubosidad y temperaturas entre 11°C y 17°C, lo que podría generar una sensación térmica más baja, especialmente en las primeras horas del día.

Finalmente, el viernes cerrará la semana con condiciones similares, cielo parcialmente nublado y temperaturas de 8°C a 17°C, consolidando una semana completamente atravesada por el aire frío.

Pronóstico del tiempo. Foto: SMN.

Recomendaciones del SMN ante alerta amarilla por nevadas