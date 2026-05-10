Alerta amarilla por nevadas en una provincia del país: qué recomienda el SMN
Mientras el paisaje patagónico vuelve a cubrirse de blanco, el ingreso de aire polar también provocará un brusco descenso de temperaturas en Buenos Aires y gran parte del país durante toda la semana. Toda la información, en la nota.
El invierno empieza a sentirse con fuerza en el sur del país y Santa Cruz se prepara para una jornada con nevadas. Para este domingo 10 de mayo, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por fuertes precipitaciones de nieve en distintos sectores de la provincia.
De acuerdo con el organismo, las nevadas afectarán principalmente zonas cordilleranas y podrían dejar acumulaciones importantes en pocas horas. Incluso, en algunos puntos, la nieve podría combinarse con lluvia, lo que complicaría aún más las condiciones de circulación.
Ante este panorama, las autoridades recomendaron evitar viajes innecesarios, revisar el estado de las rutas antes de salir y circular con extrema precaución. También aconsejaron contar con abrigo, alimentos y elementos de emergencia en caso de quedar demorados por el clima.
La alerta amarilla implica posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de generar inconvenientes y dificultades momentáneas en actividades cotidianas, especialmente en rutas y caminos de la región.
Mientras tanto, el paisaje patagónico vuelve a teñirse de blanco y anticipa un adelanto del invierno en el extremo sur argentino.
Cuándo llega el frío polar a Buenos Aires y cómo será el impacto del clima en la semana
El ingreso del aire frío se hará sentir con fuerza desde el domingo, cuando la mínima caerá a 5°C y la máxima alcanzará apenas los 15°C, marcando el inicio de un cambio brusco en las condiciones meteorológicas.
El lunes continuará el panorama invernal, con una mínima de 5°C y una máxima de 17°C, todavía con cielo despejado pero con un ambiente muy frío durante las primeras horas del día.
Para el martes, el frío comenzará a moderarse levemente, con valores entre 9°C de mínima y 20°C de máxima, en lo que será uno de los días más templados de la semana, aunque sin dejar atrás la influencia del aire polar.
El miércoles volverá a mostrar un descenso en las máximas, con registros de 10°C a 18°C, manteniendo el patrón de mañanas frías y tardes apenas más agradables.
Hacia el jueves, se espera un leve aumento de nubosidad y temperaturas entre 11°C y 17°C, lo que podría generar una sensación térmica más baja, especialmente en las primeras horas del día.
Finalmente, el viernes cerrará la semana con condiciones similares, cielo parcialmente nublado y temperaturas de 8°C a 17°C, consolidando una semana completamente atravesada por el aire frío.
Recomendaciones del SMN ante alerta amarilla por nevadas
- Evitá salir.
- Circulá con vehículos adecuados y preparados para hielo y nieve. Llevá siempre una pala
- Revisá el estado de los techos, canaletas y desagües para asegurarte de que estén en buen estado y puedan soportar la acumulación de nieve.
- Ventilá para evitar acumulación de monóxido de carbono.
- Asegurate de tener suficientes alimentos no perecederos y agua potable para al menos tres días. Incluí alimentos fáciles de preparar en caso de que haya cortes de energía.
- Prepará un kit de emergencia que incluya linternas, pilas adicionales, velas, fósforos, mantas térmicas, un botiquín de primeros auxilios y cualquier medicamento necesario.