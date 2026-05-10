Clima ideal para hacer actividades al aire libre. Foto: Freepik.

Con mañanas frías, tardes templadas y algunos días de sol, el clima acompañará durante toda la semana en la Ciudad de Buenos Aires. Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), no se esperan lluvias y las temperaturas irán subiendo con el paso de los días.

Este domingo tocará los 15°C y será una jornada fresca pero agradable para salir a pasear o realizar actividades al aire libre. A partir del lunes, las temperaturas comenzarán a subir lentamente y el martes se perfila como el día más cálido, con una máxima que alcanzará los 20°C.

A partir del miércoles, las condiciones serán más agradables, aunque con nubosidad variable, y máximas que oscilarán entre los 16°C y 18°C. Si bien las mañanas seguirán siendo frías, las tardes invitarán a disfrutar actividades al aire libre.

Clima en CABA. Foto: SMN.

Pronóstico extendido

Domingo 10 : jornada fría pero con mucho sol. La temperatura irá de los 5°C a los 15°C, con viento moderado y cielo despejado durante gran parte del día.

Lunes 11: continuará el buen tiempo en la Ciudad, con una mañana fresca y una tarde agradable. Se espera una máxima de 17°C y mínima de 5°C.

Martes 12 : será el día más templado de la semana, con cielo parcialmente nublado y temperaturas entre los 9°C y 20°C.

Miércoles 13 : el clima seguirá estable, con nubosidad variable y registros que oscilarán entre los 10°C y 18°C.

Jueves 14 : se prevé una jornada parcialmente nublada, sin lluvias y con temperaturas entre 11°C y 17°C.

Viernes 15: el cierre de la semana laboral tendrá condiciones similares, con mínima de 8°C y máxima de 17°C.

Sábado 16: el fin de semana comenzará con ambiente fresco por la mañana y templado por la tarde, con marcas entre 13°C y 16°C.

Clima agradable en Buenos Aires. Foto: imagen creada con ChatGPT para Canal 26.

Alerta amarilla por nevadas en una provincia del país: qué recomienda el SMN

El invierno empieza a sentirse con fuerza en el sur del país y Santa Cruz se prepara para una jornada con nevadas. Para este domingo 10 de mayo, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por fuertes precipitaciones de nieve en distintos sectores de la provincia.

De acuerdo con el organismo, las nevadas afectarán principalmente zonas cordilleranas y podrían dejar acumulaciones importantes en pocas horas. Incluso, en algunos puntos, la nieve podría combinarse con lluvia, lo que complicaría aún más las condiciones de circulación.

Ante este panorama, las autoridades recomendaron evitar viajes innecesarios, revisar el estado de las rutas antes de salir y circular con extrema precaución. También aconsejaron contar con abrigo, alimentos y elementos de emergencia en caso de quedar demorados por el clima.

Alerta por nevadas en Santa Cruz. Foto: SMN.

La alerta amarilla implica posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de generar inconvenientes y dificultades momentáneas en actividades cotidianas, especialmente en rutas y caminos de la región.

Mientras tanto, el paisaje patagónico vuelve a teñirse de blanco y anticipa un adelanto del invierno en el extremo sur argentino.